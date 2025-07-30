Stravično upozorenje: Visina cunamija mogla bi dostići 15 metara na Kamčatki

Zemljotres jačine 8,8 stepeni Rihterove skale koji je pogodio Kamčatku u Rusiji, izazvao je niz cunamija u regionu, kao i u oblasti Sahalin.

- Prema našim rezultatima, u nekim područjima na obali Kamčatke visina cunamija mogla bi da dostigne 10-15 metara - rekao je Igor Medvedev, šef laboratorije za cunami u Institutu za okeanologiju P. P. Širšova Ruske akademije nauka.

Brza procjena prirode prostiranja cunami talasa i njihovih visina u sjeverozapadnom Tihom okeanu sprovedena je korištenjem numeričkog modeliranja.

- Najveći talasi cunamija primjećeni su u blizini žarišta, odnosno na obali jugoistočne Kamčatke i Sjevernih Kurilskih ostrva. Prema informacijama dobijenim od očevidaca, na više mjesta na Kamčatki i u blizini sela Severo-Kurilsk, visina valova cunamija prelazila je šest metara - objasnio je naučnik.

On je rekao da su centri za cunamije u Petropavlovsk-Kamčatski i Južno-Sahalinsku oglasili alarme i preporučili evakuaciju ljudi iz rizičnih područja.