Video / Jeziv prizor na plažama Rusije i Japana: Stradavaju nakon razornog zemljotresa

Nakon razornog zemljotresa i cunamija koji su pogodili Tihi okean u blizini ruskih i japanskih obala stradao je veliki broj kitova, a njihova tijela pronađena su kako plutaju u vodi ili su nasukana duž obala Japana i Rusije. Na platformi X pojavio se snimak koji prikazuje četiri kita nasukana na plaži Hirasuna, u japanskoj prefekturi Čiba (Chiba).

Te tragične scene uslijedile su nakon što su prvi valovi cunamija pogodili ruske Kurilske otoke i sjeverni japanski otok Hokaido, neposredno nakon potresa magnitude 8,7. Prema seizmolozima, riječ je o jednom od najjačih potresa ikada zabilježenih, jačem čak i od razornog potresa koji je 2011. pogodio Tohoku (Tōhoku) u Japanu.