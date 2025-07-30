Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TRAGIČNE SCENE

Video / Jeziv prizor na plažama Rusije i Japana: Stradavaju nakon razornog zemljotresa

Stručnjaci upozoravaju da bi ta katastrofa mogla imati dugoročne posljedice za morski ekosistem

Kitovi. Platforma X

A. O.

30.7.2025

Nakon razornog zemljotresa i cunamija koji su pogodili Tihi okean u blizini ruskih i japanskih obala stradao je veliki broj kitova, a njihova tijela pronađena su kako plutaju u vodi ili su nasukana duž obala Japana i Rusije.

Na platformi X pojavio se snimak koji prikazuje četiri kita nasukana na plaži Hirasuna, u japanskoj prefekturi Čiba (Chiba).

Te tragične scene uslijedile su nakon što su prvi valovi cunamija pogodili ruske Kurilske otoke i sjeverni japanski otok Hokaido, neposredno nakon potresa magnitude 8,7. 

Prema seizmolozima, riječ je o jednom od najjačih potresa ikada zabilježenih, jačem čak i od razornog potresa koji je 2011. pogodio Tohoku (Tōhoku) u Japanu.

Upozorenja na cunami i dalje su na snazi, a proširuju se na široko područje – od Aljaske i Havaja, sve do Novog Zelanda. Vlasti pozivaju na oprez, naročito u priobalnim regijama u kojima se očekuju snažne struje i dodatni valovi. 

Stručnjaci upozoravaju da bi ta katastrofa mogla imati dugoročne posljedice za morski ekosistem. Kitovi su posebno osjetljivi na podvodne šokove i promjene u nivou mora.

# ZEMLJOTRES
# KITOVI
# RUSIJA
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.