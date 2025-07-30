Video / Jeziv prizor na plažama Rusije i Japana: Stradavaju nakon razornog zemljotresa

Nakon razornog zemljotresa i cunamija koji su pogodili Tihi okean u blizini ruskih i japanskih obala stradao je veliki broj kitova, a njihova tijela pronađena su kako plutaju u vodi ili su nasukana duž obala Japana i Rusije.
Na platformi X pojavio se snimak koji prikazuje četiri kita nasukana na plaži Hirasuna, u japanskoj prefekturi Čiba (Chiba).
Te tragične scene uslijedile su nakon što su prvi valovi cunamija pogodili ruske Kurilske otoke i sjeverni japanski otok Hokaido, neposredno nakon potresa magnitude 8,7.
Prema seizmolozima, riječ je o jednom od najjačih potresa ikada zabilježenih, jačem čak i od razornog potresa koji je 2011. pogodio Tohoku (Tōhoku) u Japanu.
Upozorenja na cunami i dalje su na snazi, a proširuju se na široko područje – od Aljaske i Havaja, sve do Novog Zelanda. Vlasti pozivaju na oprez, naročito u priobalnim regijama u kojima se očekuju snažne struje i dodatni valovi.
Stručnjaci upozoravaju da bi ta katastrofa mogla imati dugoročne posljedice za morski ekosistem. Kitovi su posebno osjetljivi na podvodne šokove i promjene u nivou mora.