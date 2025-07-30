Tramp pobjeđuje bez ispaljenog metka: Evropa mu već kupuje dvije trećine oružja

Evropska unija omogućila je Donaldu Trampu (Trumpu) da se predstavi kao politički pobjednik kada je riječ o odbrani, ali trgovinski sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama ne podrazumijeva konkretno povećanje kupovine američkog oružja, piše Politico, a prenosi Index.hr.

Tramp je nakon transatlantskih trgovinskih pregovora objavio kako će EU kupovati američko oružje u vrijednosti od “stotina milijardi dolara”, ali evropski zvaničnici ističu da nikakav takav dogovor nije postignut.

Ogromna potrošnja

- Nabavka oružja nije u nadležnosti Evropske komisije- izjavio je jedan visoki zvaničnik Unije.

Prema izvještaju o konkurentnosti EU, koji je sastavio italijanski ekonomist Mario Dragi (Draghi), 63 posto sredstava koje su članice EU izdvojile za odbranu između juna 2022. i juna 2023. otišlo je u SAD. Među glavnim artiklima su sistemi Patriot, helikopteri Black Hawk i tenkovi Abrams.

Trampova retorika uznemirila je evropske proizvođače oružja, koji upozoravaju da bi nejasna obećanja mogla dodatno ugroziti razvoj domaće industrije.

- Samo ulaganjem u vlastitu proizvodnju Evropa može osigurati dugoročnu sigurnost- rekao je glasnogovornik evropskog udruženja ASD, Adrian Šmic (Schmitz).

Politička pobjeda

Iako EU razvija politiku "Kupuj evropsko“, kojom želi usmjeriti fondove ka domaćim firmama, stručnjaci upozoravaju da su efekti takvih mjera spori i nedovoljni. Nova izdvajanja za NATO dogovorena prošlog mjeseca u Haagu, iznose 5 posto BDP-a za odbranu, ali samo 3,5 posto ide direktno u vojne svrhe, što i dalje pogoduje američkoj industriji.

- Time što dopušta Trampu da govori suprotno stvarnosti, EU mu u suštini daje političku pobjedu- zaključuje Politico.

Švedska ne planira otkazati narudžbe za svoje lovce Gripen, dok Poljska sve češće nabavlja opremu iz Južne Koreje. Međutim, sveukupna slika pokazuje da je Evropa i dalje duboko oslonjena na američku vojnu industriju, uprkos želji da izgradi vlastitu stratešku autonomiju.