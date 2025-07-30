Broj ubijenih Palestinaca u izraelskim napadima na Gazu premašio 60.100

Najmanje 60.138 Palestinaca ubijeno je u genocidnim napadima Izraela na Pojas Gaze od oktobra 2023. godine, saopćilo je u srijedu Ministarstvo zdravstva Gaze u srijedu, javlja Anadolu.

U saopćenju se navodi da su u posljednja 24 sata u bolnice dovezena tijela 104 poginule osobe, dok je 399 ljudi ranjeno, čime je ukupan broj povrijeđenih porastao na 146.269 u izraelskoj ofanzivi.

- Mnogi stradali i dalje se nalaze ispod ruševina i na ulicama jer spasioci ne mogu do njih - dodaje se.

Ministarstvo također navodi da je 60 Palestinaca ubijeno, a više od 195 ranjeno u pokušaju da dođu do humanitarne pomoći u protekla 24 sata, čime je broj Palestinaca ubijenih tokom pokušaja pristupa pomoći od 27. maja porastao na 1.239, dok je ranjeno više od 8.152.