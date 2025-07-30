HUMANITARNA KRIZA

Palestinci jure prema pomoći iz zraka usred izraelske blokade

Palestinski zvaničnici ističu da je za osnovne potrebe 2,4 miliona stanovnika Gaze potrebno najmanje 500 kamiona pomoći dnevno

Anadolija

30.7.2025

Palestinski civili su u srijedu, 30. jula, pojurili prema paketima pomoći spuštenim padobranima u centralnoj Gazi, dok su vojni transportni avioni izbacivali humanitarnu pomoć iznad grada Al-Zawayda, javlja Anadolu.

Snimci prikazuju neke od stanovnika kako nose kutije pomoći poslane iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, u okviru međunarodnih napora da se odgovori na sve težu humanitarnu krizu u Pojasu Gaze.

Izrael već 18 godina drži Gazu pod blokadom, a od 2. marta potpuno je zatvorio sve granične prijelaze, onemogućivši ulazak humanitarne pomoći i dodatno pogoršavši već katastrofalne uslove u toj enklavi.

Palestinski zvaničnici ističu da je za osnovne potrebe 2,4 miliona stanovnika Gaze potrebno najmanje 500 kamiona pomoći dnevno.

# IZRAEL
# GAZA
