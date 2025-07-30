Palestinci jure prema pomoći iz zraka usred izraelske blokade

Palestinski civili su u srijedu, 30. jula, pojurili prema paketima pomoći spuštenim padobranima u centralnoj Gazi, dok su vojni transportni avioni izbacivali humanitarnu pomoć iznad grada Al-Zawayda, javlja Anadolu.

Snimci prikazuju neke od stanovnika kako nose kutije pomoći poslane iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, u okviru međunarodnih napora da se odgovori na sve težu humanitarnu krizu u Pojasu Gaze.

Izrael već 18 godina drži Gazu pod blokadom, a od 2. marta potpuno je zatvorio sve granične prijelaze, onemogućivši ulazak humanitarne pomoći i dodatno pogoršavši već katastrofalne uslove u toj enklavi.

Palestinski zvaničnici ističu da je za osnovne potrebe 2,4 miliona stanovnika Gaze potrebno najmanje 500 kamiona pomoći dnevno.