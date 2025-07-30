Francuski šef diplomatije s Guterešom: Pariz ostaje posvećen rješenju o dvije države

Ministar vanjskih poslova Francuske Žan-Noel Baro (Jean-Noel Barrot) sastao se sa generalnim sekretarom UN-a Antoniom Guterešom (Guterresom) i tom prilikom ponovio čvrstu posvećenost Pariza rješenju izraelsko-palestinskog sukoba na osnovu dvije države, saopštilo je u srijedu francusko Ministarstvo vanjskih poslova, javlja Anadolu.

- Ministar je informisao generalnog sekretara o situaciji na Bliskom istoku i ponovo istakao podršku Francuske rješenju koje predviđa Izrael i Palestinu kao dvije države koje žive jedna pored druge u miru i sigurnosti - navodi se u saopćenju nakon sastanka održanog na marginama UN konferencije o Palestini u Njujorku.

Ministarstvo je također podsjetilo da je najava predsjednika Emanuela Makrona o mogućem priznanju palestinske države u septembru "nova faza" u okviru "globalne političke dinamike" koju podržava i sama konferencija.

Baro i Gutereš su tokom sastanka razgovarali i o situaciji u Libanu, uoči predstojećih pregovora o produženju mandata UNIFIL-a u avgustu.

- Ministar je naglasio ključnu ulogu koju UN misija ima u pogledu sigurnosti Libana i stabilnosti cijele regije te ponovio angažman Francuske, posebno kroz prisustvo svojih vojnih snaga unutar mirovne misije - navodi se u saopćenju.

Također je bilo riječi o iranskom nuklearnom programu, pri čemu je Francuska pozvala na pregovaračko rješenje unutar okvira Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja (NPT).

- Francuska je spremna da doprinese tom procesu, u saradnji sa svojim međunarodnim partnerima - zaključuje se u saopćenju.