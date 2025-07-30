Sramotna izjava njemačkog novinara: Bolesnu palestinsku djecu proglasio posljedicom rodbinskih brakova

Poznati njemački novinar Tobias Huh izazvao je ogorčenje objavom na društvenim mrežama u kojoj je palestinsku djecu s nasljednim bolestima nazvao “rezultatom rodbinskih brakova”. Njegove uvrede nisu zaobišle ni poslanika Muhammeda, čime je dodatno razbjesnio muslimane i Palestince širom svijeta.

Uvrede na račun poslanika

Huh je na svom X profilu napisao: "Nakon što smo posljednjih dana vidjeli toliko djece s nasljednim bolestima u Gazi, za koje Izrael nije odgovoran, možda bi trebali objasniti ljudima u Gazi da se ne trebaju ženiti sa svojim rođacima. Čak i ako je to navodno radio Muhammed."

On je sugerisao da su visoke stope bolesti među palestinskom djecom posljedica rodbinskih brakova, a ne posljedica vojne agresije, blokade i teških uslova života u Gazi, kako to navode ljekari i humanitarni radnici.

Pored uvreda na račun poslanika, Huh je insinuirao da su Palestinci "mentalno zaostali" i da sami snose krivicu za visoku smrtnost djece. Tvrdio je da rodbinski brakovi izazivaju „niži IQ (od 5 do 13 poena), veću smrtnost djece i fizičke deformacije“, čime je dehumanizirao cijelu zajednicu i širio predrasude.

Njegova objava je kulminirala montažom španskog kralja Karla II sa palestinskom kefijom. Kralj Karlo II bio je poznat po fizičkim deformacijama i mentalnim poteškoćama nastalim usljed dugogodišnjih incestuoznih brakova u porodici Habsburg.

Oštre osude

Na ovu uvredljivu objavu uslijedile su oštre osude iz Njemačke, Evrope i Bliskog istoka. Aktivisti, novinari, udruženja za borbu protiv rasizma i brojni politički akteri zatražili su javno izvinjenje i sankcionisanje Hucha, čija je objava vidjela skoro pola miliona ljudi.

Korisnici društvenih mreža ističu da bi ovakav govor mržnje, usmjeren protiv druge vjerske ili etničke zajednice, odmah bio sankcionisan, a autor bi izgubio profesionalni kredibilitet i platformu.

Posebno je zabrinjavajuće to što se ovakve uvrede pojavljuju u vrijeme kada u Gazi svakodnevno stradaju civili, uključujući veliki broj djece, usljed izraelskih zračnih napada, gladi i nestašice lijekova. Umjesto suosjećanja, Huch dodatno stigmatizira žrtve.

Analitičari podsjećaju da je dehumanizacija žrtava jedan od ključnih obrazaca opravdavanja zločina, a predstavljanje Palestinaca kao "mentalno inferiornih" ili "genetski oštećenih" direktno doprinosi takvom narativu.

Tobias Huh, nekadašnji član njemačke Liberalne partije (FDP), poznat je po desničarskim i islamofobnim stavovima. U prošlosti je podržavao proizraelske politike, učestvovao u kampanjama protiv islama i zagovarao oštre mjere prema Iranu i Bliskom istoku.

Njegova posljednja objava savršeno se uklapa u raniji narativ negiranja izraelskih ratnih zločina i dehumanizacije Palestinaca kroz rasističke i ksenofobne stereotipe.