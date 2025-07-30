Šefovi diplomatija Rusije i Sirije sastaju se sutra

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov sastat će se u četvrtak u Moskvi sa svojim sirijskim kolegom Asaadom al-Šaibanijem, saopćilo je u srijedu rusko ministarstvo vanjskih poslova.

Rusija je bila bliski saveznik bivšeg dugogodišnjeg sirijskog vladara Bašara al-Asada, koji je navodno pobjegao u Moskvu sa svojom porodicom nakon što su opozicione snage svrgnule njegov režim u decembru 2024.

Tokom telefonskog razgovora s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u ponedjeljak, ruski predsjednik Vladimir Putin "naglasio je značaj podrške jedinstvu, suverenitetu i teritorijalnom integritetu" Sirije, saopćio je Kremlj.

Izrael je ovog mjeseca pokrenuo napade na Damask i pokrajinu Suvajda, u kojoj većinu čine Druzi, navodeći da djeluje i u znak podrške vjerskoj manjini i kako bi proveo svoje zahtjeve za demilitariziranom južnom Sirijom.

Rusija nastoji zadržati svoju pomorsku bazu u Tartusu i zračnu bazu Hmeimim u blizini lučkog grada Latakije.

Tadašnji ruski zamjenik ministra vanjskih poslova Mihail Bogdanov posjetio je Damask u januaru nakon pada al-Assada, gdje se sastao sa sirijskim predsjednikom Ahmedom al-Sharaaom, prenosi AFP.