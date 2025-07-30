Premijer zemlje članice EU najavio priznanje Palestine

Premijer Malte Robert Abela izjavio je da će ova zemlja priznati Palestinu tokom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u septembru.

Na taj način Malta će se pridružiti Velikoj Britaniji i Francuskoj, koje su ranije najavile sličan potez.

- Naš stav odražava našu posvećenost naporima za trajni mir na Bliskom istoku - poručio je Abela u objavi na Facebooku.

Vlada Malte već neko vrijeme trpi sve veći unutrašnji pritisak da prizna palestinsku državu, a i opozicija desnog centra sredinom jula pozvala je na hitno priznanje. Ovo mediteransko ostrvo, članica Evropske unije, ima dugu historiju podrške palestinskim težnjama i dosljedno je podržavalo rješenje utemeljeno na modelu dvije države.

Abela je plan o priznavanju prvi put najavio još u maju, kazavši da će se to dogoditi na konferenciji Ujedinjenih nacija u junu.