ROBERT ABELA

Premijer zemlje članice EU najavio priznanje Palestine

Naš stav odražava našu posvećenost naporima za trajni mir na Bliskom istoku, poručio je

Robert Abela.

M. Až.

30.7.2025

Premijer Malte Robert Abela izjavio je da će ova zemlja priznati Palestinu tokom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u septembru.

Na taj način Malta će se pridružiti Velikoj Britaniji i Francuskoj, koje su ranije najavile sličan potez.

- Naš stav odražava našu posvećenost naporima za trajni mir na Bliskom istoku - poručio je Abela u objavi na Facebooku.

Vlada Malte već neko vrijeme trpi sve veći unutrašnji pritisak da prizna palestinsku državu, a i opozicija desnog centra sredinom jula pozvala je na hitno priznanje. Ovo mediteransko ostrvo, članica Evropske unije, ima dugu historiju podrške palestinskim težnjama i dosljedno je podržavalo rješenje utemeljeno na modelu dvije države.

Abela je plan o priznavanju prvi put najavio još u maju, kazavši da će se to dogoditi na konferenciji Ujedinjenih nacija u junu.

# PALESTINA
# MALTA
# ROBERT ABELA
