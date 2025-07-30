Australija zabranjuje YouTube djeci mlađoj od 16 godina

Premijer Australije Entoni Albaniz (Anthony Albanese) najavio je u srijedu da će YouTube biti dodat na listu društvenih mreža koje su zabranjene za djecu mlađu od 16 godina, javlja Anadolu.

- Mladi mlađi od 16 godina neće moći imati naloge na YouTubeu - rekao je Albanese na konferenciji za novinare u Kanberi.

- Također neće moći imati naloge na Facebooku, Instagramu, Snapchatu, TikToku, mreži X i drugim platformama - dodao je.

Australska povjerenica za elektronsku sigurnost Julie Inman Grant ranije je preporučila da se YouTube uključi u vladinu zabranu društvenih mreža za djecu.

S druge strane, Google, matična kompanija YouTubea, izdao je saopćenje istog dana u kojem navodi da dijeli cilj Vlade da se riješe i umanje online prijetnje.

- Naš stav je jasan: YouTube je platforma za dijeljenje videa s besplatnim i kvalitetnim sadržajem, sve više gledanim na televizijskim ekranima. To nije društvena mreža - poručili su iz Googlea.

Australija je prošlog novembra postala prva zemlja na svijetu koja je usvojila zakon kojim se djeci zabranjuje korištenje društvenih mreža.

Novi zakoni, koji stupaju na snagu krajem ove godine, zabranjuju osobama mlađim od 16 godina pristup platformama poput TikToka, Instagrama, Snapchata, Facebooka i mreže X.