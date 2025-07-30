Predsjednik izraelskog parlamenta: "Uspostavite Palestinu u Parizu ili Londonu"

Predsjednik izraelskog parlamenta Amir Ohana iznio je šokantne stavove tokom Šeste svjetske konferencije predsjednika parlamenata Međuparlamentarne unije u Ženevi, gdje je oštro kritikovao priznavanje palestinske države.

- Nagrađivanje Hamasa priznavanjem palestinske države u svjetlu 7. oktobra neće donijeti stabilnost, suživot i saradnju. Donijet će još ubistava Izraelaca i Jevreja. Ako to želite, ako želite ono što nazivate palestinskom državom, uspostavite je u Londonu, Parizu, u svojim [vlastitim] zemljama. Takozvani mir koji neke evropske zemlje zagovaraju rezultirat će samo još rata. Ali rat koji vodimo rezultirat će mirom - poručio je Ohana.

U nastavku svog izlaganja, pozvao je kolege parlamentarce da "stanu za istinu, a ne za propagandu, i da stanu na pravu stranu historije – našu stranu".