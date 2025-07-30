SKANDALOZAN NASTUP

Predsjednik izraelskog parlamenta: "Uspostavite Palestinu u Parizu ili Londonu"

Nagrađivanje Hamasa priznavanjem palestinske države u svjetlu 7. oktobra neće donijeti stabilnost, suživot i saradnju, poručio je

Amir Ohana.

M. Až.

30.7.2025

Predsjednik izraelskog parlamenta Amir Ohana iznio je šokantne stavove tokom Šeste svjetske konferencije predsjednika parlamenata Međuparlamentarne unije u Ženevi, gdje je oštro kritikovao priznavanje palestinske države.

- Nagrađivanje Hamasa priznavanjem palestinske države u svjetlu 7. oktobra neće donijeti stabilnost, suživot i saradnju. Donijet će još ubistava Izraelaca i Jevreja. Ako to želite, ako želite ono što nazivate palestinskom državom, uspostavite je u Londonu, Parizu, u svojim [vlastitim] zemljama. Takozvani mir koji neke evropske zemlje zagovaraju rezultirat će samo još rata. Ali rat koji vodimo rezultirat će mirom - poručio je Ohana.

U nastavku svog izlaganja, pozvao je kolege parlamentarce da "stanu za istinu, a ne za propagandu, i da stanu na pravu stranu historije – našu stranu".

Tokom njegovog govora, delegacije iz Irana, Jemena i Palestine napustile su salu u znak protesta.

Ohanine izjave uslijedile su nakon što je britanski premijer Kir Starmer najavio da bi Ujedinjeno Kraljevstvo moglo priznati Palestinu u septembru, osim ako Izrael ne popravi humanitarnu situaciju u Gazi i ne napravi konkretne korake ka miru.

Francuska je nekoliko dana ranije najavila priznavanje bez postavljanja bilo kakvih uvjeta, a Starmerova izjava potaknula je i Maltu da krene u istom smjeru.

Od 2023. godine, Palestinu su priznale Norveška, Španija, Irska i Slovenija.

