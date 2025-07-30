Pakao Gaze vidljiv iz svemira: Potresna fotografija Palestinaca oko kamiona s pomoći

Čak i iz orbite vidljivi su znakovi patnje i očaja u Pojasu Gaze. U subotu je satelit koji je preletio iznad ovog područja snimio hiljade ljudi okupljenih oko konvoja kamiona s pomoći, dok su se probijali kroz hrpe ruševina na jugu teritorije.

Ovo nije prvi put da kamioni ulaze u Pojas Gaze, ali zbog izraelske blokade, Palestinci su gladniji nego ikad, a zabilježeni su brojni slučajevi smrti od gladi.

Palestinci su ubijeni pokušavajući doći do hrane. Neki su stradali u izraelskoj pucnjavi na nekoliko mjesta za podjelu pomoći koja trenutno rade na teritoriji. Drugi su upucani dok su napadali kamione s pomoći koji su tek prešli granicu. Najmanje 20 ljudi je ranije ovog mjeseca poginulo u stampedu na mjestu za podjelu pomoći.

Strašni uslovi

Američki plaćenici ranije su opisivali kako su oni i izraelska vojska pucali na Palestince koji su došli po pomoć.

Dok mnogi stanovnici Gaze hrabro prolaze kroz haos u očajničkom pokušaju da prehrane svoje porodice, često se vraćaju kući praznih ruku.

Neki od onih koji uspiju doći do, na primjer, vreće brašna, imaju plaćeničke motive – robu nose da je prodaju na tržnicama. Cijene su tamo često prevelike, ali mnogi stanovnici Gaze, koji su prestari, slabi ili previše uplašeni da riskiraju gužvu, nemaju drugog izbora nego da plate.

Malo se zna o desetak kamiona s pomoći prikazanih na satelitskoj snimci, koju je u ponedjeljak objavila kompanija Planet Labs, specijalizovana za snimanje Zemlje. Nije jasno šta su tačno prevozili niti gdje su išli prije nego što su se zatekli u gomili, piše New York Times.

Šokantni prizori

Videozapisi snimljeni s tla otprilike u isto vrijeme prikazuju velike skupine muškaraca kako se guraju i penju oko kamiona. Desetine muškaraca pokušavaju da dođu do tereta, a vidi se i kako ljudi izlaze s kutijama, uključujući jednu označenu kao "obroci hrane".

Videozapisi su snimljeni oko 300 metara sjeverno od koridora Morag, pojasa kojeg je formirala izraelska vojska, a koji odvaja Khan Junis i Rafah. To je isto mjesto kao i na satelitskoj snimci.

Iz zraka je teško razaznati kamione jer su prekriveni ljudima, a čak i sa zemlje jedva se mogu prepoznati.