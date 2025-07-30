Predsjednik Brazila odbrusio Trampu: "Nećemo pregovarati kao da smo mala zemlja"

Predsjednik Brazila Luiz Inacio Lula da Silva izjavio je da se ne boji konfrontacije s Donaldom Trampom, dok se njegova zemlja priprema za uvođenje uzvratnih carina u visini od 50 posto.

Podsjetimo, Tramp je ranije ovog mjeseca najavio uvođenje carina na brazilsku robu od 1. avgusta, navodno kao odgovor na, kako je naveo, politički "lov na vještice" protiv njegovog saveznika Žaira Bolsonara.

Bivši brazilski predsjednik Bolsonaro suočen je s potencijalnim višedecenijskim zatvorom zbog optužbi da je planirao vojni udar kako bi spriječio Lulu da preuzme funkciju nakon izbora 2022. godine.

"Pregovaramo kao suvereni"

U intervjuu za New York Times, Lula je poslao poruku Bijeloj kući da Brazil neće dozvoliti da se odnosi sa SAD-om pretvore u jednostranu igru.

- Zabrinut sam, naravno, jer imamo ekonomske, političke i tehnološke interese. Ali Brazil ni u jednom trenutku neće pregovarati kao da je mala zemlja protiv velike. Brazil će pregovarati kao suverena zemlja - poručio je.

Poruka Bijeloj kući

Lula je naglasio da su brazilski zvaničnici spremni za razgovore o ekonomskim pitanjima, ali ne pod pritiskom.

- U politici između dvije države, volja nijedne ne bi trebala prevladati. Uvijek moramo pronaći srednji put. To se postiže ne napuhivanjem prsa i vikanjem o stvarima koje ne možete ispuniti, niti pogibanjem glave i jednostavnim izgovaranjem 'amen' na ono što Sjedinjene Američke Države žele - rekao je Lula.

Suđenju Bolsonaru

Lula je također poručio da se o slučaju Bolsonara ne može pregovarati jer je to pitanje pravosuđa.

- Brazil ima ustav, a bivšem predsjedniku se sudi s punim pravom na odbranu - istakao je.

Dodao je da Brazilci i Amerikanci "ne zaslužuju da budu žrtve politike", ako je stvarni razlog uvođenja carina upravo sudski proces protiv Bolsonara.

Stručnjaci: Tramp projektuje vlastite traume

Američki predsjednik je ranije uporedio postupanje prema Bolsonaru s pokušajima da se i njega kazneno goni nakon izbora 2020. godine.

- Bio bih jako iznenađen da se Tramp povuče u ovom slučaju, ne samo zbog prijateljstva s porodicom Bolsonaro... već prije svega zato što u Trampovom umu to odražava njegovu vlastitu traumu - izjavio je američki analitičar za Brazil Brajan Vinter (Brian Winter) za list Estado de São Paulo.

Lula: Možda se ništa i ne dogodi

Lula je nagovijestio da ne vjeruje u ozbiljnu eskalaciju, uporedivši cijelu situaciju sa globalnim strahom od milenijumskog kompjuterskog kolapsa.

- Sjećate li se kada smo se trebali okrenuti s 1999. na 2000. godinu, i kada je vladala svjetska panika da će se kompjuteri srušiti? Ništa se nije dogodilo - rekao je Lula, ali je ipak priznao da ne može biti siguran da se "ništa neće dogoditi".