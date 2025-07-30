Skandal u Briselu: Ambasador pisao blog s bolesnim fantazijama i mizoginim sadržajem

Austrijskog ambasadora pri Evropskoj uniji, Tomasa Oberajtera (Thomas Oberreiter), potresla je afera nakon što su mediji otkrili njegovu moguću povezanost s anonimnim, seksualno eksplicitnim blogom s elementima sadizma.

Ministarstvo vanjskih poslova Austrije saopćilo je da je ministrica Beate Majnl-Rajzinger (Beate Meinl-Reisinger), po saznanju za optužbe u subotu, odmah naredila internu provjeru slučaja.

- U ponedjeljak je ambasador zatražio razrješenje iz ličnih razloga. Ministrica Majnl-Rajzinger je udovoljila tom zahtjevu - naveli su iz ministarstva.

Naglašeno je da, zbog zaštite podataka, ne mogu iznositi dodatne informacije, te da izjava ne treba biti shvaćena kao potvrda optužbi, piše list Der Standard.

Pisao pod pseudonimom Caro

Oberajter, koji ima 59 godina, predstavljao je Austriju u Briselu od 2023. godine. Prema navodima austrijskih listova Der Standard i Kronen Zeitung, diplomata je godinama objavljivao sadržaje na spornom blogu koristeći pseudonim Caro.

Novinari su povezali blog s ambasadorom zahvaljujući podacima o lokaciji, koji su upućivali na zgradu austrijskog Ministarstva vanjskih poslova. Objave su se, prema navodima medija, uglavnom pojavljivale tokom radnog vremena, što je dodatno produbilo sumnje. Iako autorstvo nije forenzički potvrđeno, priče o identitetu autora kolale su već neko vrijeme.

Šokantan sadržaj

Austrijski mediji navode da sadržaj bloga, koji uključuje eksplicitne opise seksualnog nasilja, predstavlja potencijalni sigurnosni rizik jer autor može postati laka meta ucjene od strane stranih obavještajnih službi.

Nije poznato da li će slučaj imati pravne posljedice, s obzirom na to da do sada nije podnesena nijedna krivična prijava.

Platforma Fass ohne Boden opisala je blog kao prostor u kojem se promoviraju potpuna dominacija muškarca nad ženom i fantazije o silovanju.

Mediji su objavili isječke iz tekstova u kojima se žene opisuju kao "ništa više nego meso" i "posude za mušku spermu", dok se silovanje djevojke iz komšiluka opisuje kao "predjelo". Sadržaj je prepun vulgarnosti, a austrijski portal komentariše: "Čovjek se mora zapitati da li je ovakav vokabular dio diplomatske obuke."