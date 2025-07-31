Arapske države pozvale Hamas da se razoruža i odrekne vlasti u Gazi

Arapske i muslimanske zemlje, uključujući Katar, Saudijsku Arabiju i Egipat, prvi put su zajednički pozvale Hamas da se razoruža i odrekne vlasti u Pojasu Gaze, u sklopu napora da se okonča rat na toj teritoriji.

Arapska liga, koja okuplja 22 države, cijela Evropska unija i još 17 drugih zemalja podržale su deklaraciju potpisanu na konferenciji Ujedinjenih naroda koju su zajednički organizovale Saudijska Arabija i Francuska.

Sastanak održan u Njujorku imao je za cilj pronalazak "mirnog rješenja palestinskog pitanja i provedbu rješenja o dvije države", a deklaracija navodi koje korake potpisnici smatraju neophodnim, prenosi CNN.

- Upravljanje, provođenje zakona i sigurnost na cijeloj palestinskoj teritoriji moraju biti isključivo u rukama Palestinske uprave, uz odgovarajuću međunarodnu podršku - stoji u zajedničkom dokumentu.

Dodaje se da "u kontekstu okončanja rata u Gazi, Hamas mora prekinuti svoju vladavinu u Gazi i predati svoje oružje Palestinskoj upravi, uz međunarodni angažman i podršku, u skladu s ciljem suverene i nezavisne palestinske države".

Tekst je također osudio smrtonosni napad Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine, te predložio raspoređivanje "privremene međunarodne stabilizacijske misije“ na poziv Palestinske uprave i pod okriljem Ujedinjenih naroda.

- Pozdravili smo spremnost koju su izrazile neke države članice da doprinesu trupama - navodi se u saopćenju.

Francuska, koja je kopredsjedavala konferencijom, nazvala je ovu deklaraciju "bez presedana".