Srušio se avion F-35 u Kaliforniji, pilot se uspješno katapultirao

Borbeni avion F-35C ratne mornarice Sjedinjenih Američkih Država srušio se jučer tokom redovne obuke u blizini Pomorske zračne baze Lemoore, koja se nalazi u američkoj saveznoj državi Kalifornija (California).

Pilot se uspješno katapultirao i prošao bez težih povreda.

Avion koji se srušio bio je raspoređen u eskadrilu udarnih lovaca VF-125, poznatu pod nazivom "Rough Raiders", kako je saopćila mornarica.

Na mjesto pada, koje se nalazi oko 64 kilometra jugozapadno od grada Fresno, stigao je veliki broj vatrogasnih vozila kako bi ugasili vatru i spriječili izbijanje požara uslijed velike količine goriva u avionu.

F‑35C je verzija namijenjena američkoj mornarici, optimizovana za operacije sa nosača aviona. Ima veća i sklopiva krila, kao i ojačan stajni trap i kuku za zaustavljanje pri slijetanju na nosač. Od svih varijanti, nudi najveći dolet i stabilnost pri malim brzinama.

Vrijednost jednog F‑35C aviona procjenjuje se na oko 103 miliona dolara, što ga čini skupljim od A verzije, ali je njegova cijena opravdana specijalizovanom opremom i sposobnošću djelovanja sa nosača.

Prema podacima Aviation Safety Network, širom sveta je do danas zabilježeno ukupno 29 F‑35 nesreća (od prvog leta 2008 do 2025), a u njima je stradao jedan pilot. U gotovo svim ostalim slučajevima piloti su uspješno katapultirani.