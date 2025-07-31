Tramp Indiju i Rusiju nazvao mrtvim ekonomijama: Medvedev je propali političar i predsjednik

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) ponovo se oglasio na društvenoj mreži Truth Social, gdje je govorio o mogućnosti uvođenja carina Indiji, a iskoristio je priliku i da direktno prozove bivšeg predsjednika Rusije, Dmitrija Medvedeva (Dmitry Medvedev).

U svojoj objavi, Tramp je iznio oštre kritike na račun Indije, posebno zbog njihove saradnje s Rusijom.

- Ne zanima me šta će Indija uraditi s Rusijom. Što se mene tiče, mogu zajedno uništiti svoje mrtve ekonomije. Vrlo malo poslujemo s Indijom, njihove carine su previsoke, među najvećima na svijetu - naveo je Tramp.

Dodao je i da je Medvedev „propali političar i predsjednik“.

- Slično tome, Rusija i Sjedinjene Američke Države gotovo da ne posluju zajedno. Neka tako i ostane. A Medvedevu, propalom bivšem predsjedniku Rusije, koji misli da je još uvijek na vlasti – poručujem: pazi šta govoriš. Ulaziš na vrlo opasnu teritoriju - zaključio je Tramp.

Podsjećamo, Medvedev je nedavno izjavio kako Tramp pokušava igrati igru ultimatuma s Rusijom, posebno u kontekstu pomjeranja rokova za uvođenje novih carina.

- Tramp igra igru ultimatuma s Rusijom: 50 dana ili 10... Trebao bi zapamtiti dvije stvari: 1. Rusija nije Izrael, pa čak ni Iran. 2. Svaki novi ultimatum je prijetnja i korak ka ratu. Ne između Rusije i Ukrajine, već s njegovom vlastitom zemljom. Ne idi putem uspavanog Džoa (Joe Biden) - napisao je Medvedev ranije na društvenoj mreži X.