Američki Senat odbacio prijedloge rezolucije za blokadu prodaje oružja Izraelu

Dva prijedloga rezolucije kojima bi se blokirala prodaja oružja Izraelu kao odgovor na civilne žrtve u Gazi odbačena su jučer u američkom Senatu, iako su prikupila više podrške nego slične mjere ranije ove godine, piše Reuters.

Obje rezolucije predložio je senator Berni Sanders (Bernie), nezavisni senator iz Vermonta koji je politički blizak Demokratima. Rezolucije su pale sa 73 prema 24 glasova, odnosno 70 prema 27 u Senatu sa 100 članova tokom glasanja kasno jučer.

Slični prijedlozi, također u inicijativi Sandersa, nisu prošli u aprilu ove godine s omjerom glasova 82-15 i 83-15.

Dvostranačka podrška

Višegodišnja tradicija snažne dvostranačke podrške Izraelu u američkom Kongresu znači da su šanse za prolazak rezolucija kojima se zaustavlja prodaja oružja male, ali zagovaratelji se nadaju da će podizanje pitanja natjerati izraelsku vladu i američku administraciju na veći angažman za zaštitu civila.

Svi glasovi za rezolucije došli su od Demokrata, dok su svi Republikanci vezani uz predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) bili protiv. Sanders je izjavio kako je zadovoljan što je većina demokratskog kluba podržala ovaj napor.

- Plima se okreće. Amerikanci ne žele trošiti milijarde za izgladnjivanje djece u Gazi. Demokrati napreduju po ovom pitanju i veselim se skoroj potpori Republikanaca - rekao je Sanders.

Odbrana Izraela

Senatorica Džejn Šahin (Jeanne Shaheen) iz Nju Hempšira (New Hampshirea), vodeća Demokratkinja u senatskom Odboru za vanjske poslove, bila je jedna od Demokrata koji su u travnju bili protiv Sandersovih rezolucija, ali ih je ovaj put podržala.

Šahin je izjavila da Izrael ima pravo braniti svoje građane, ali je dodala: "Jasno je da izraelska vlada nije vodila vojne operacije u Gazi s potrebnom pažnjom kakvu zahtijeva međunarodno humanitarno pravo. Također je jasno da izraelska vlada nije dopustila odgovarajuću humanitarnu pomoć Gazi, što je dovelo do nezamislive patnje."

Prodaja bombi

Rezolucije bi blokirale prodaju bombi u vrijednosti 590 miliona eura i isporuku 20.000 jurišnih pušaka.

Senator Džim Riš (Jim Risch) iz Idaha, republikanski predsjednik senatskog Odbora za vanjske poslove, izjavio je suprotstavljajući se rezolucijama kako je militantna skupina Hamas odgovorna za situaciju u Gazi: "U interesu je Amerike i cijelog svijeta da ta teroristička skupina bude uništena."

Izrael kontinuirano tvrdi da su njegove akcije u Gazi opravdane kao samoobrana, optužujući Hamas za korištenje civila kao ljudskih štitova, što Hamas opovrgava.