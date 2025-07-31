Australija nagovijestila kako bi mogla priznati Palestinu

Premijer Australije Entoni Albanizi (Anthony Albanese) izjavio je kako je razgovarao s britanskim premijerom Keirom Starmerom (Keir Starmer) o situaciji u Gazi te najavio da bi i Australija uskoro mogla donijeti odluku o priznanju Palestine.

U zvaničnom saopćenju, Albanizi je istaknuo da su se Australija i Velika Britanija složile oko važnosti iskorištavanja međunarodne podrške za postizanje prekida vatre, oslobađanje svih izraelskih talaca i ubrzanje isporuke humanitarne pomoći.

Nakon sastanka oglasio se i ministar finansija Australije Džim Čalmers (Jim Chalmers), koji je naglasio da će zemlja snažno podržavati rješenje koje podrazumijeva dvije države – Palestinu i Izrael.

- Pitanje više nije da li, već kada će Australija priznati palestinsku državu. Ipak, još nisam spreman odrediti tačan vremenski okvir za tu odluku - rekao je Čalmers.

Podsjetimo, u proteklim sedmicama odluku o priznanju Palestine već su donijele Francuska i Velika Britanija, dok je Kanada najavila da planira učiniti isto.

Prema dosadašnjim najavama, priznanje države Palestine moglo bi se formalizirati u septembru tokom zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.