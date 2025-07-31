Snažan zemljotres jačine 6,3 stepena zabilježen u Tihom okeanu

Ovaj zemljotres dolazi samo dan nakon što je jučer Kamčatku pogodio najjači potres u regionu u posljednjih 70 godina.

Prema podacima agencije, zemljotres se dogodio u 11:15 sati po lokalnom vremenu sa epicentrom 178 kilometara istočno od Petropavlovska Kamčatskog, na dubini od 39,4 kilometara, prenijele su Ria novosti.

Zemljotres jačine 6,3 stepena Rihterove skale zabilježen je jutros u Tihom okeanu, blizu Kamčatke, saopštila je kamčatska filijala Jedinstvene geofizičke službe Ruske akademije nauka.

Nakon prvobitnog jakog udara u noći između utorka i srijede, seizmolozi su registrovali više od 200 naknadnih potresa, od kojih je najjači imao magnitudu 6,9 stepeni.

Zemljotres jačine 8,7 stepeni, koji je izazvao i cunami, osjetio se u Severo-Kurilsku, gde je plimni talas dostigao dužinu od oko 200 metara, a talasi bili visoki do četiri metra.

Alarm za cunami je ukinut u 22:30 sati po lokalnom vremenu na Kamčatki, dok je na Sjevernim Kurilskim ostrvima prestao pola sata kasnije.

U Petropavlovsku Kamčatskom proglašeno je vanredno stanje, dok je Kamčatski kraj stavljen u stanje visoke pripravnosti.