Snažan zemljotres jačine 6,3 stepena zabilježen u Tihom okeanu

Zemljotres jačine 6,3 stepena Rihterove skale zabilježen je jutros u Tihom okeanu, blizu Kamčatke, saopštila je kamčatska filijala Jedinstvene geofizičke službe Ruske akademije nauka.
Prema podacima agencije, zemljotres se dogodio u 11:15 sati po lokalnom vremenu sa epicentrom 178 kilometara istočno od Petropavlovska Kamčatskog, na dubini od 39,4 kilometara, prenijele su Ria novosti.
Ovaj zemljotres dolazi samo dan nakon što je jučer Kamčatku pogodio najjači potres u regionu u posljednjih 70 godina.
Nakon prvobitnog jakog udara u noći između utorka i srijede, seizmolozi su registrovali više od 200 naknadnih potresa, od kojih je najjači imao magnitudu 6,9 stepeni.
Zemljotres jačine 8,7 stepeni, koji je izazvao i cunami, osjetio se u Severo-Kurilsku, gde je plimni talas dostigao dužinu od oko 200 metara, a talasi bili visoki do četiri metra.
Alarm za cunami je ukinut u 22:30 sati po lokalnom vremenu na Kamčatki, dok je na Sjevernim Kurilskim ostrvima prestao pola sata kasnije.
U Petropavlovsku Kamčatskom proglašeno je vanredno stanje, dok je Kamčatski kraj stavljen u stanje visoke pripravnosti.