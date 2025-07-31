Amerika izdvaja dvije milijarde dolara da nadoknade rakete za sistem THAAD koji je branio Izrael

Američko ministarstvo odbrane jučer je objavilo da je kompanija Lockheed Martin dobila ugovor vrijedan dvije milijarde dolara za proizvodnju dodatnih raketa - presretača za sistem THAAD koji je korišten od odbrani od iranskih raketa.

Novi ugovor pridodaje se široj nabavci koja do 2029. godini razmatra nabavku vrijednu preko 10 milijardi dolara. Sistem THAAD aktivno je korišten u odbrani Izraela od iranskih balističkih raketa kao i u odbrani američkih vojnih baza u regiji Bliskog istoka.

U zahtjevu američke vojske za budžet za 2026. godinu, koji je objavljen u junu, navodi se da je Agencija za raketnu odbranu do danas primila sredstva za 646 raketa THAAD. Prema pisanjima američkih medija u toku 12-dnevnog rata između Izraela i Irana ispaljeno je najmanje 150 raketa pri čemu se cijena jedne rakete kreće između 15 i 20 miliona dolara.

Ukupno broj utrošenih raketa u odbrani Izraela predstavlja otprilike 25 posto svih zaliha raketa za sistem ikada naručenih ili planiranih od strane američke vojske. Sistemi THAAD raspoređeni su u SAD‑u, Južnoj Koreji, Japanu, Izraelu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Saudijskoj Arabiji.