Tramp: Ugroženi su trgovinski pregovori s Kanadom zbog priznavanja Palestine

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) kritikovao je Kanadu zbog najave da će priznati palestinsku državu, povezujući to pitanje s pokušajima sklapanja prvog trgovinskog sporazuma između dvije zemlje.

- Kanada je upravo objavila da podržava državnost Palestine. To će nam znatno otežati postizanje trgovinskog sporazuma s njima. Oh, Kanada - napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social, u jednoj od nekoliko objava posvećenih trgovini.

Ova izjava predstavlja odstupanje od njegovih ranijih komentara o potezima Velike Britanije i Francuske, koje su već priznale palestinsku državu. Tada je, iako se protivio njihovim odlukama jer bi mogle „nagraditi Hamas“, naglasio da neće pokušavati utjecati na njihove stavove.

Ovo je prvi put da je Tramp direktno sugerisao mogućnost odmazde prema državama koje priznaju Palestinu, koristeći trgovinu kao jedan od najjačih instrumenata u međunarodnoj politici.

Sjedinjene Američke Države trenutno vode pregovore o trgovinskim sporazumima s nizom zemalja koje nastoje izbjeći visoke carine za pristup američkom tržištu. Sporazumi s Evropskom unijom i Velikom Britanijom najavljeni su prije njihovih odluka o priznanju Palestine.

Kanada, kao jedan od najvećih trgovinskih partnera SAD-a, smatra postizanje takvog sporazuma jednim od svojih glavnih prioriteta, posebno u glavnom gradu Otavi (Ottawi).