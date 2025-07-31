ŽESTOKI UDARI

U ruskom napadu na Ukrajinu poginulo šest ljudi, uključujući dijete

Među poginulima je i dječak star šest godina, saopćeno je

A. O.

31.7.2025

Šest osoba, uključujući jedno dijete, poginulo je u kombinovanom ruskom napadu na Kijev tokom noći između 30. i 31. jula.

Informaciju je potvrdio načelnik vojne uprave glavnog grada putem mreže Telegram, navodeći da su napadi pogodili dva gradska okruga. U jednom napadu smrtno su stradale četiri osobe, a u drugom tri.

- Među poginulima je i dječak star šest godina - saopćeno je.

Načelnik Tkačenko je dodao da su operacije potrage i spašavanja još u toku.

Nakon napada, više ulica u Kijevu bilo je zatvoreno za saobraćaj. Prema prvim podacima, posljedice napada raketama i dronovima zabilježene su na 27 različitih lokacija.

Do sada je potvrđeno da su povrijeđene 52 osobe, među kojima je devetero djece i troje pripadnika policije.

# RUSIJA
# UKRAJINA
# KIJEV
