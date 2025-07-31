Avion koji je iz Amerike krenuo za Amsterdam prinudno sletio: Povrijeđeno 25 osoba

Avion aviokompanije Delta Erlajns (Delta Airlines) prinudno je sletio na Međunarodni aerodrom Minneapolis-Saint Paul nakon što je 25 osoba povrijeđeno usljed snažnih turbulencija tokom leta.

Letjelica je poletjela iz Salt Lake Cityja prema Amsterdamu, ali je nakon nešto više od dva sata od početka devetosatnog puta preusmjerena ka Minneapolisu, gdje je i sigurno sletjela.

Kako prenosi BBC, svih 25 povrijeđenih putnika prevezeno je u lokalne bolnice radi ukazivanja medicinske pomoći. Aviokompanija je u zvaničnom saopćenju poručila da „sarađuje s putnicima kako bi im pružila svu neophodnu podršku“.

U avionu se u trenutku incidenta nalazilo ukupno 275 putnika i 13 članova posade.

Prema podacima iz Sjedinjenih Američkih Država, od 2009. godine zabilježeno je 207 ozbiljnih povreda izazvanih turbulencijama. Procjene pokazuju da se širom svijeta godišnje dogodi oko 5.000 incidenata povezanih s jakim ili ozbiljnim turbulencijama, od ukupno više od 35 miliona letova.