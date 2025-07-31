Kina izgradila novih 27 vojnih baza u regiji Južnog kineskog mora

Satelitski snimci objavljeni proteklih dana otkrivaju da kineska vojska nastavlja intenzivnu ekspanziju u Južnom kineskom moru, pri čemu je zabilježeno čak 27 novih vojnih objekata.

Na nekoliko otoka u tom području, Kina je u kratkom vremenskom roku izgradila oko 3.200 hektara vojnih infrastruktura, uključujući poligone, aerodrome i druge strateške objekte. Među njima su i piste koje mogu primiti bombardere sposobne za nošenje nuklearnog oružja.

Posebno se ističe greben Mischief, gdje su izgrađene piste, više od 72 hangara za borbene avione, sistemi protivvazdušne odbrane, protivbrodski raketni sistemi, kao i napredne radarske i komunikacijske instalacije.

Još u maju 2025. godine, na ostrvu Woody uočena su dva kineska bombardera H-6K, također sposobna za nošenje nuklearnog naoružanja, što je dodatno izazvalo zabrinutost u regiji.

Pored Južnog kineskog mora, proširenje kineskih vojnih aktivnosti zabilježeno je i u dijelovima Koralnog mora prema Australiji, gdje se Kina poziva na svoje viđenje pomorskih granica, poznato kao „linije od devet crtica“.

U procesu militarizacije tih područja, kineska vojska je uništila više od 4.000 hektara koralnih grebena, dok je prilagođavanje grebena za vojne potrebe dovelo do uništenja najmanje 20.000 hektara morskog dna.