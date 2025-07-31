Sanders ne odustaje od Izraela: "Netanjahu je odvratni lažljivac"

Bernie Sanders inicirao je glasanje u Senatu Sjedinjenih Američkih Država o zabrani prodaje američkog oružja Izraelu.
Inicijativa je odbačena te je time pokazano kako Amerika nije spremna za takav korak, ali raste broj onih koji se protive izraelskim potezima u Gazi.
Za razliku od prethodnih glasanja, ovaj put iz Demokratske stranke protiv slanja oružja glasalo je 12 novih senatora, a koji su prije toga podržavali prodaju.
- Članovi demokratskog kluba Senata, sa 27 glasova za i 17 protiv, glasali su za prestanak slanja oružja vladi Netanjahua koja je vodila užasan, nemoralan i ilegalan rat protiv palestinskog naroda. Situacija se mijenja. Američki narod ne želi trošiti milijarde na izgladnjivanje djece u Gazi. Demokrate napreduju po ovom pitanju i radujem se podršci republikanaca u bliskoj budućnosti - rekao je Sanders.
Također, senator Sanders imao je poruku i za izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahu).
- Netanjahu je odvratni lažljivac. Djeca umiru od gladi. Sjedinjene Američke Države ne mogu nastaviti opskrbljivati njegovu rasističku vladu stotinama miliona dolara vojne pomoći koja se koristi za ubijanje nevinih ljudi - poručio je.