Sanders ne odustaje od Izraela: "Netanjahu je odvratni lažljivac"

Bernie Sanders inicirao je glasanje u Senatu Sjedinjenih Američkih Država o zabrani prodaje američkog oružja Izraelu.

Inicijativa je odbačena te je time pokazano kako Amerika nije spremna za takav korak, ali raste broj onih koji se protive izraelskim potezima u Gazi.

Za razliku od prethodnih glasanja, ovaj put iz Demokratske stranke protiv slanja oružja glasalo je 12 novih senatora, a koji su prije toga podržavali prodaju.