AMERIKA NIJE SPREMNA

Sanders ne odustaje od Izraela: "Netanjahu je odvratni lažljivac"

Inicijativa o zabrani prodaje američkog oružja je odbačena, ali raste broj onih koji se protive potezima u Gazi

Sanders u Senatu. X

Dž. R.

31.7.2025

Bernie Sanders inicirao je glasanje u Senatu Sjedinjenih Američkih Država o zabrani prodaje američkog oružja Izraelu.

Inicijativa je odbačena te je time pokazano kako Amerika nije spremna za takav korak, ali raste broj onih koji se protive izraelskim potezima u Gazi.

Za razliku od prethodnih glasanja, ovaj put iz Demokratske stranke protiv slanja oružja glasalo je 12 novih senatora, a koji su prije toga podržavali prodaju.

- Članovi demokratskog kluba Senata, sa 27 glasova za i 17 protiv, glasali su za prestanak slanja oružja vladi Netanjahua koja je vodila užasan, nemoralan i ilegalan rat protiv palestinskog naroda. Situacija se mijenja. Američki narod ne želi trošiti milijarde na izgladnjivanje djece u Gazi. Demokrate napreduju po ovom pitanju i radujem se podršci republikanaca u bliskoj budućnosti - rekao je Sanders.

Također, senator Sanders imao je poruku i za izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahu).

- Netanjahu je odvratni lažljivac. Djeca umiru od gladi. Sjedinjene Američke Države ne mogu nastaviti opskrbljivati njegovu rasističku vladu stotinama miliona dolara vojne pomoći koja se koristi za ubijanje nevinih ljudi - poručio je.

# ORUŽJE
# IZRAEL
# SENAT
# BENJAMIN NETANYAHU
# BERNIE SANDERS
# SAD
