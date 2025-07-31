Kambodža i Tajland se međusobno optužuju za kršenje primirja

Treći dan od postizanja primirja između Kambodže i Tajlanda, Kambodža je optužila Tajland da je pritvorio njezinih 20 vojnika i ubio još jednog.

U pet dana intenzivnih sukoba između dviju zemalja na jugoistoku Azije prošle sedmice je ubijeno najmanje 43 ljudi, mnogi od njih civili, a u bijeg je primorano 300 hiljada ljudi. U ponedjeljak su zaraćene strane u Maleziji postigle dogovor o prekidu vatre.

Kršenje primirja

Tajland je od tada optužio kambodžansku vojsku da je nekoliko puta prekršila primirje, što vlasti u Phnom Penhu odbacuju te uzvraćaju optužbom da je tajlandska vojska ilegalno pritvorila njezine vojnike.

- Pozivamo tajlandsku stranu da odmah vrati 20 naših vojnika, uključujući i druge ako su pod tajlandskom kontrolom - rekao je danas kambodžanski premijer Hun Manet.

Kambodžanski general-pukovnik Rath Dararoth saopćio je da je jedan vojnik umro u tajlandskom pritvoru nakon postizanja primirja te da je njegovo tijelo vraćeno. Nije dao više detalja.

Tajlandski kontraadmiral Surasant Kongsiri rekao je da je u Tajlandu trenutno 20 vojnika iz Kambodže koji su se predali, uključujući dvoje koji su na liječenju.

- Istražujemo ih kako bismo utvrdili činjenice. Nakon toga ćemo ih osloboditi - najavio je vršitelj dužnosti tajlandskog premijera Phumtham Wechayachai, naglašavajući da tajlandska vojska nije prekršila dogovor.

Povratak povrijeđenih

Bangkok i Phnom Penh dogovorili su povratak povrijeđenih vojnika i tijela ubijenih te suzdržavanje od vojnog osnaživanja granica.

Kambodža je jučer odvela vojne atašee i diplomate na granicu kako bi potvrdili primirje, u vrijeme dok obje strane tvrde da se ono krši. Dvije zemlje se desetljećima spore oko neodređenih tačaka na svojoj 817 kilometara dugoj granici. U središtu sukoba su drevni hinduistički hram Ta Moan Thom te Preah Vihear iz 11. stoljeća.

Primirje je dogovoreno pod posredstvom Malezije i pritiskom američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) koji im je zaprijetio napuštanjem trgovinskih pregovora ako ne postignu dogovor. Obje zemlje suočene su s carinama od 36 posto na uvoz u SAD, njihovo najveće tržište.