Arapske nacije pozvale Hamas da položi oružje i odustane od kontrolu nad Gazom

U potezu bez presedana, moćne arapske zemlje pozvale su Hamas da položi oružje i preda kontrolu nad Gazom. Katar, Saudijska Arabija i Egipat zatražili su od militantne grupe da se "razoruža" i raspusti. Ovo je prvi put da su te države javno osudile Hamas i zatražile da ne igra nikakvu ulogu u budućnosti Palestine.

Ovaj značajan zaokret događa se nakon što je britanski premijer Kir (Keir) Starmer postavio ultimatum Izraelu, obećavši priznanje Palestine ako administracija premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahua) do septembra ove godine ne poduzme odgovarajuće korake za okončanje rata u Gazi.

Tri arapske države pridružile su se grupi od 14 drugih zemalja, uključujući Veliku Britaniju i Francusku, u pozivu na raspuštanje Hamasa. U deklaraciji donesenoj nakon konferencije Ujedinjenih naroda u New Yorku stoji:

Namjera normalizacije odnosa s Izraelom

"U kontekstu okončanja rata u Gazi, Hamas mora prekinuti svoju vladavinu u Gazi i predati oružje Palestinskoj samoupravi, uz međunarodno sudjelovanje i podršku, u skladu s ciljem suverene i nezavisne palestinske države."

Francuski ministar vanjskih poslova Žan-Noel Baor (Jean-Noel Barrot) opisao je ovaj potez kao historijski i bez presedana: "Prvi put, arapske zemlje i zemlje Bliskog istoka osuđuju Hamas, osuđuju 7. oktobar, pozivaju na razoružanje Hamasa, pozivaju na njegovo isključenje iz palestinskih vlasti i jasno izražavaju namjeru normalizacije odnosa s Izraelom u budućnosti".

Ovaj potez uslijedio je nakon što je i Kanada u srijedu najavila da će u septembru priznati nezavisnu državu Palestinu, pridruživši se tako Francuskoj i Velikoj Britaniji u jačanju pritiska za okončanje sukoba.

Premijer Mark Karni (Carney) rekao je novinarima da je planirani potez uvjetovan predanošću Palestinske samouprave reformama, uključujući obveze temeljite reforme svog upravljanja i održavanja općih izbora 2026. godine na kojima Hamas ne može učestvovati.

Britanski ultimatum i reakcije

Britanski premijer Kir Starmer u utorak je prekinuo ljetnu stanku kako bi raspravio korake za okončanje, kako je rekao, "užasne situacije u Gazi". Poručio je da će Ujedinjeno Kraljevstvo odustati od priznanja Palestine samo ako Izrael u sljedeća dva mjeseca dopusti veći dotok pomoći u Gazu, zaustavi aneksiju zemlje na Zapadnoj obali, pristane na prekid vatre i potpiše dugoročni mirovni sporazum.

Starmer je dodao da Hamas mora odmah osloboditi sve preostale izraelske taoce, pristati na prekid vatre, razoružati se i "prihvatiti da neće imati nikakvu ulogu u vladi Gaze". Međutim, obećanje je izazvalo oštre međunarodne kritike.

"Moralni promašaj"

Emili (Emily) Damari, Britanka izraelskog porijekla koju je Hamas držao kao taokinju više od godinu dana, upozorila je da Starmer "ne stoji na pravoj strani historije". Optužila je premijera za "moralni promašaj", ističući da ultimatum "riskira nagrađivanje terora". "Šalje opasnu poruku da nasilje stječe legitimitet", dodala je Damari.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) također je bijesno reagirao, rekavši da odluka "nagrađuje monstruozni terorizam Hamasa i kažnjava njegove žrtve". Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) također je optužio Ujedinjeno Kraljevstvo da nagrađuje Hamas svojim ultimatumom.

Do najave je došlo usred nejasnoća je li oslobađanje preostalih talaca čvrst uvjet za priznanje Palestine. Ministrica prometa Hajdi Aleksander (Heidi Alexander) u srijedu ujutro nije dala jasan odgovor na to pitanje, iako je Starmer prethodno potvrdio da jest. Upitana je li oslobađanje talaca uvjet, rekla je: "Procjenu ćemo donijeti u septembru."

Uvjetno obećanje o priznanju Palestine uslijedilo je nakon rastućeg domaćeg pritiska na premijera, kojeg je dodatno pojačalo osnivanje nove ljevičarske stranke predvođene Džeremijem Korbinom (Jeremy Corbyn). Više od 250 zastupnika potpisalo je pismo tražeći od Vlade da prizna Palestinu.

Nejasnoće oko talaca i domaći pritisci na premijera

Zastupnica laburista Sera Čempion (Sarah Champion), koja je organizirala pismo, ocijenila je premijerovu najavu kao "stvarno velik pomak". Ipak, izrazila je zabrinutost: "Malo sam zabrinuta jer se, prema onome što čujem, čini da je sve uvjetovano time da Izrael prihvati neke uvjete, a ne razumijem zašto su te dvije stvari povezane."

I opozicione stranke izrazile su zabrinutost zbog uvjetovane prirode britanskog stava. Čelnik liberalnih demokrata Sir Ed Djui kritizirao je Starmera zbog korištenja palestinske državnosti kao "pregovaračkog aduta".

Obraćajući se Općoj skupštini UN-a, britanski ministar vanjskih poslova Dejvdid Lejmi (David Lammy) podržao je deklaraciju arapskih zemalja, rekavši: "Hamas nikada ne smije biti nagrađen za monstruozni napad 7. oktobra. Mora odmah osloboditi taoce, pristati na hitan prekid vatre, prihvatiti da neće imati ulogu u upravljanju Gazom i obvezati se na razoružanje."