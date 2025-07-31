Medvedev podsjetio Trampa na ruski sistem "Mrtva ruka": Lansira nuklearno oružje i bez odluke Putina

Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev (Dmitry) reagovao je na izjavu predsjednika SAD Donalda Trampa (Trumpu) i poručio mu da ima na umu da Moskva posjeduje sovjetske kapacitete za nuklearne udare u krajnjoj nuždi nakon što je Tramp rekao Medvedevu da "pazi šta govori".

Inače, njih dvojica se verbalno prepucavaju već par mjeseci, od kada je tokom svog obraćanja u julu Medvedev komentarisao mogućnosti upotrebe nuklearnog oružja.

- Ako neke riječi bivšeg predsjednika Rusije izazovu tako nervoznu reakciju kod visokopozicioniranog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, onda Rusija radi sve kako treba i nastavit će svojim putem – izjavio je Medvedev.

Tramp bi trebao imati na umu, rekao je, "koliko opasna može biti legendarna 'Mrtva ruka'", što se odnosi na tajni poluautomatski ruski komandni sistem dizajniran za lansiranje ruskih nuklearnih projektila. Tokom Hladnog rata sovjetski inžinjeri su kreirali sistem Perimetar koji će kasnije dobiti naziv "Mrtva ruka", a predviđao je automatsko lansiranje svih raketa s nuklearnim oružjem u slučaju da je SSSR pogođen.

Polazno razmatranje za razvoj ovog sistema jeste da u slučaju da protivnik izvede prvi udar po ciljevima u SSSR-u i da od tog napada pogine cjelokupni vojno-politički vrh, ovaj sistem će odgovoriti.