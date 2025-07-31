Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

UZVRATIO MU

Medvedev podsjetio Trampa na ruski sistem "Mrtva ruka": Lansira nuklearno oružje i bez odluke Putina

Polazno razmatranje za razvoj ovog sistema jeste da u slučaju da protivnik izvede prvi udar po ciljevima u SSSR-u

Dmitri Medvedev. AP

A. O.

31.7.2025

Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev (Dmitry) reagovao je na izjavu predsjednika SAD Donalda Trampa (Trumpu) i poručio mu da ima na umu da Moskva posjeduje sovjetske kapacitete za nuklearne udare u krajnjoj nuždi nakon što je Tramp rekao Medvedevu da "pazi šta govori".

Inače, njih dvojica se verbalno prepucavaju već par mjeseci, od kada je tokom svog obraćanja u julu Medvedev komentarisao mogućnosti upotrebe nuklearnog oružja.

- Ako neke riječi bivšeg predsjednika Rusije izazovu tako nervoznu reakciju kod visokopozicioniranog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, onda Rusija radi sve kako treba i nastavit će svojim putem – izjavio je Medvedev.

Tramp bi trebao imati na umu, rekao je, "koliko opasna može biti legendarna 'Mrtva ruka'", što se odnosi na tajni poluautomatski ruski komandni sistem dizajniran za lansiranje ruskih nuklearnih projektila. Tokom Hladnog rata sovjetski inžinjeri su kreirali sistem Perimetar koji će kasnije dobiti naziv "Mrtva ruka", a predviđao je automatsko lansiranje svih raketa s nuklearnim oružjem u slučaju da je SSSR pogođen.

Polazno razmatranje za razvoj ovog sistema jeste da u slučaju da protivnik izvede prvi udar po ciljevima u SSSR-u i da od tog napada pogine cjelokupni vojno-politički vrh, ovaj sistem će odgovoriti.

Prije nego što bi došlo do lansiranja sistem bi kroz četiri komunikacijska impulsa pokušao uspostaviti vezu s nuklearnim bunkerom, ukoliko ne bi dobio povratnu informaciju značilo bi da nema više autoriteta da opozove Perimetar.

Tada dolazi do lansiranja rakete UR-100 koja je opremljena specijalnom bojevom glavom bi bila inicijalna tačka aktivacije sistema koji bi prethodno utvrdio da je došlo do nuklearnog udara na SSSR.

Nakon lansiranja inicijalne rakete, cjelokupni arsenal interkontinentalnih balističkih raketa koji bi preživio prvi udar, bio bi usmjeren na zadane ciljeve bez mogućnosti opoziva te odluke.

# DMITRY MEDVEDEV
# DONALD TRUMP
# RUSIJA
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.