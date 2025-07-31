Trampov izaslanik ponovo u Izraelu dok raste broj palestinskih žrtava u Gazi

Stiv Vitkof (Steve Witkoff), specijalni izaslanik predsjednika Donalda Trampa (Trumpa), stigao je ponovo u Izrael u trenutku kada je broj poginulih Palestinaca u Gazi u porastu, prenosi Associated Press (AP).

Većina stradalih izgubila je živote pokušavajući doći do humanitarne pomoći pod kontrolom izraelske vojske.

Američki biznismen i dugogodišnji Trampov saveznik, doputovao je u Tel Aviv kako bi se sastao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom (Netanyahuom) i drugim visokim zvaničnicima. Njegova posjeta dolazi usred sve veće međunarodne zabrinutosti zbog pogoršanja humanitarne situacije u Pojasu Gaze.

Prema navodima AP-a, palestinski zdravstveni zvaničnici izvijestili su da su najmanje 27 osoba ubijene, dok su desetine ranjene u srijedu ujutro kada su izraelske snage otvorile vatru na gomilu ljudi koji su pokušavali doći do konvoja s pomoći u gradu Gazi.

Iako izraelska vojska tvrdi da su njene snage reagovale na “prijetnje u gužvi”, svjedoci na terenu navode da su ljudi bili nenaoružani i očajni zbog nestašice hrane.

Witkof nije dao zvaničnu izjavu po dolasku, ali iz izvora bliskih Trumpovom timu se navodi da je njegova misija promocija mira i podrške sigurnosti Izraela.