Njemačka traži priznanje Palestine, Izrael odgovara: Vraćate se nacizmu

Njemačka i Izrael ulaze u novu diplomatsku krizu nakon što je njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadeful (Johann Wadephul) uputio jasnu poruku kako proces priznanja palestinske države mora započeti sada.

Izjava dolazi uoči njegove posjete Izraelu i palestinskim teritorijama, a izazvala je žestoke reakcije unutar izraelske vlade, posebno kod krajnje desnih ministara.

Jedini način

- Za Njemačku, priznanje palestinske države je vjerovatniji kraj procesa. Ali takav proces mora započeti sada. Njemačka neće odstupiti od tog cilja- navodi se u saopćenju njemačkog Ministarstva vanjskih poslova.

Vadeful je upozorio da bi pregovorima postignuto rješenje o dvije države trebalo ostati “jedini način” da se omogući mir, sigurnost i dostojanstvo ljudima s obje strane. Međutim, poručio je i da bi proces priznanja mogao biti ubrzan, naročito ako se nastavi izraelska politika jednostranih poteza.

Njemački ministar je otvoreno kritikovao prijetnje izraelske vlade o aneksiji dijelova palestinskih teritorija, naglašavajući kako su sučeni s otvorenim prijetnjama, od strane dijela izraelske vlade, sve veći broj zemalja, uključujući evropske, spreman je priznati palestinsku državu bez prethodnih pregovora. Regija i mirovni proces na Bliskom istoku su na raskršću.

Istakao je i posebnu odgovornost Njemačke prema Izraelu, ali dodao da Berlin “ne može ostati neosjetljiv” na humanitarnu katastrofu u Pojasu Gaze.

Njemačka je, kaže, spremna odmah omogućiti isporuku pomoći i insistira na uspostavljanju kopnene humanitarne rute.

- Samo kopnenim putem moguće je dostaviti dovoljno pomoći. Pozivamo Izrael da omogući siguran pristup UN-u i humanitarnim organizacijama- istakao je.

Bijes ministra

Izjava je izazvala bijes izraelskog ministra za nacionalnu sigurnost Itamara Ben Gvira, koji je Vadefulove riječi uporedio s nacističkom ideologijom:

- Prošlo je 80 godina od Holokausta, a Njemačka se vraća podršci nacizmu- napisao je na društvenim mrežama.

Ovo nije usamljen slučaj, ranije je izraelski ministar za dijasporu Amihaj Šikli izjavio da je “kancelar Olaf Šolc novi Musolini”, optužujući ga za moralnu sljepoću.

Ben Gvir i njegova stranka Otzma Yehudit poznati su po otvorenoj podršci aneksiji Zapadne obale. Njegova izjava dolazi u trenutku kada se Wadephul nalazi na putu za Jerusalem, gdje će se sastati s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom.