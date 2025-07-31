Portugal razmatra priznanje Palestine, Britanija i Kanada šalju slične signale

Portugalska vlada desnog centra najavila je da će se savjetovati s ključnim političkim strankama i predsjednikom Marselom Rebelom de Sousom (Marcelom Rebelom de Sousom) o mogućem priznanju države Palestine, potvrdio je premijer Luis Montenegro, prenosi Index.hr.

Ova izjava dolazi u trenutku kada međunarodni pritisak raste, a sve više država članica Evropske unije zauzima stav prema ratu u Gazi i patnji palestinskog naroda. Za razliku od susjedne Španije, čija je ljevičarska vlada već priznala Palestinu zajedno s Irskom i Norveškom u maju 2024. godine, Portugal se odlučuje na oprezniji pristup.

- Najprije želimo dogovoriti zajednički stav s ostalim članicama EU- poručio je Montenegro.

Montenegro je istakao da će priznanje Palestine biti dio šireg procesa koji bi se mogao zaključiti na sjednici Generalne skupštine UN-a u septembru.

- Vlada je odlučila potaknuti konsultacije s predsjednikom i parlamentarnim političkim strankama o razmatranju priznanja palestinske države- izjavio je.

Istovremeno, Velika Britanija i Kanada su najavile da razmatraju isti korak, posebno nakon sve većih civilnih žrtava i razaranja u Gazi, gdje Izrael vodi rat protiv Hamasovih militanata.

Od 193 članice UN-a, čak 144 priznaju Palestinu kao državu, uključujući većinu zemalja globalnog juga poput Kine, Rusije, Indije i većine afričkih i latinoameričkih država.

Međutim, samo 27 zemalja iz EU su do sada priznale Palestinu, većinom bivše komunističke zemlje, poput Švedske i Kipra.



