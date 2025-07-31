Trampov specijalni izaslanik ide u Gazu radi inspekcije lokacija za distribuciju hrane

Specijalni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trampa Stiv Vitkof u petak će otići u Pojas Gaze kako bi izvršio inspekciju lokacija za distribuciju hrane, saopćila je Bijela kuća u četvrtak.

- Sutra će specijalni izaslanik Vitkof i ambasador Hukabi putovati u Gazu kako bi pregledali postojeće lokacije distribucije, osigurali plan za dostavu dodatne hrane i sastali se s lokalnim stanovnicima Gaze kako bi iz prve ruke čuli o teškoj situaciji na terenu - rekla je portparolka Karolajn Levit novinarima.

Levit je kazala da su Vitkof i američki ambasador u Izraelu Majk Hukabi imali vrlo produktivan sastanak s izraelskim premijerom Netanjahuom i drugim zvaničnicima u četvrtak u Izraelu.

- Specijalni izaslanik i ambasador odmah će izvijestiti predsjednika nakon svoje posjete kako bi se odobrio konačni plan za distribuciju hrane i pomoći u regiji - dodala je.