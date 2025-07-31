SAD poručile Vijeću sigurnosti UN-a: Tramp želi okončanje rata u Ukrajini do 8. augusta

Američki predsjednik Donald Tramp jasno je dao do znanja da želi sporazum o okončanju ruskog rata u Ukrajini do 8. augusta, saopćile su Sjedinjene Države Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija u četvrtak.

- I Rusija i Ukrajina moraju pregovarati o prekidu vatre i trajnom miru. Vrijeme je za postizanje sporazuma. Predsjednik Tramp jasno je dao do znanja da se to mora učiniti do 8. avgusta. Sjedinjene Države spremne su provesti dodatne mjere kako bi osigurale mir - poručio je visoki američki diplomat Džon Keli Vijeću od 15 članica.

Tramp je u utorak kazao da će Sjedinjene Države početi nametati carine i druge mjere Rusiji "za deset dana“ ako Moskva ne pokaže napredak prema okončanju rata u Ukrajini.

Kijev i Moskva održali su tri kruga razgovora u Istanbulu ove godine koji su rezultirali razmjenom zatvorenika i tijela poginulih boraca, ali bez ikakvog napretka u smirivanju više od trogodišnjeg sukoba.

- Namjeravamo nastaviti pregovore u Istanbulu - poručio je Vijeću zamjenik ruskog ambasadora pri UN-u Dmitrij Poljanski, ali je dodao:

- Uprkos sastancima u Istanbulu, na Zapadu, ratna stranka nije nestala. I dalje čujemo glasove onih koji misle da je diplomatija samo način kritikovanja Rusije i vršenja pritiska na nju.

Zamjenica ukrajinskog ambasadora pri UN-u Kristina Hajovišin izjavila je da se Rusija mora suočiti s „jedinstvom, odlučnošću i djelovanjem“.

- Tražimo sveobuhvatan, pravedan i trajan mir utemeljen na načelima Povelje UN-a i ništa manje. Ponavljamo - potpuno, trenutno i bezuslovno primirje je ključno. To je prvi korak ka zaustavljanju ruskog rata agresije protiv Ukrajine - poručila je ona Vijeću, javlja Reuters.