State Department: Trampova administracija odlučna da dostavi hranu u Gazu

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa odlučna je da dostavi što više hrane u Gazu usred raširene gladi u opkoljenoj enklavi, saopćio je u četvrtak američki Stejt Department, dok se visoki američki zvaničnici pripremaju za put u Gazu kako bi procijenili humanitarnu situaciju na terenu.

- Ovo je jasan pokazatelj da je ova administracija odlučna da dopremi što više pomoći u Gazu - rekao je novinarima zamjenik portparola State Departmenta Tomi Pigot.

- Naš fokus je trenutno na rješavanju ovog sukoba i pokušaju da se on okonča - dodao je Pigot. "Neću nagađati niti unaprijed komentarisati gdje bi ti razgovori mogli voditi."

Njegovi komentari dolaze dan prije planirane posjete specijalnog izaslanika SAD-a Stiva Vitkofa i američkog ambasadora u Izraelu Mikea Hukabija Gazi, gdje će, prema saopštenju Bijele kuće, obići lokacije za distribuciju hrane.

- Oni će otputovati u Gazu kako bi obišli postojeće punktove za distribuciju i osigurali plan za dostavu dodatne hrane te razgovarali s lokalnim stanovništvom i iz prve ruke saznali više o teškoj situaciji na terenu - izjavila je portparolka Bijele kuće Karolin Levit.

Ova posjeta uslijedila je nakon, kako je Levit navela, "veoma produktivnog" sastanka Vitkofa, Hukabija i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u četvrtak u Izraelu.

- Specijalni izaslanik i ambasador će odmah po povratku informisati predsjednika, kako bi se odobrio konačni plan za distribuciju hrane i pomoći u regionu - dodala je Levit.



