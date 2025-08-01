Bogdan Diklić, živa legenda regionalnog glumišta, slavi 72. rođendan

Na današnji dan 1953. godine, u Bjelovaru je rođen Bogdan Diklić, živa legenda srbijanskog i regionalnog glumišta. Nakon osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, te angažmana u amaterskim pozorištima u rodnom gradu, odlazi u Beograd, gdje završava studij glume na Fakultetu dramskih umjetnosti. Prvu veću ulogu imao je u TV seriji “Grlom u jagode” (1976.) i filmu “Vojnikova ljubav” (1976.). Iznimnu popularnost stekao je u filmu “Nacionalna klasa” (1979.). Od tada je igrao u više od 40 filmova i TV serija, a one koje treba istaći su: “Maratonci trče počasni krug” (1982.), “Kamiondžije” (TV serija, 1983.), “Čudo neviđeno” (1984.), “Oktoberfest” (1987.), “Sabirni centar” (1989.), “Otvorena vrata” (TV serija, 1995.)... Sjajna uloga Zaima u filmu “Gori vatra” Pamti se i njegova sjajna uloga Zaima u filmu “Gori vatra” bh. reditelja Pjera Žalice. Osim na filmu i televiziji, Diklić je brojne uloge ostvario i u pozorištu. Od 1975. do 1995. bio je stalni član Narodnog pozorišta u Beogradu i istakao se naročito ulogama u predstavama: “Kaligula”, “Rat i mir” “Gospođa ministarka”, “Probušena tikva”… Od 1995. član je Jugoslovenskog dramskog pozoriša u Beogradu, a igra i u predstavama Zvezdara teatra. Dobitnik je brojnih glumačkih nagrada i priznanja.

Rođen rimski car i historičar Klaudije I Tiberije Druz 10. pr. n. e. - Rođen rimski car i historičar Klaudije I Tiberije Druz, koji je tokom vladavine od 41. n. e. sredio haos u državi, a potom 43. osvojio Britanska ostrva. Umro je 54. godine nove ere od otrovanih pečurki koje mu je podmetnula četvrta supruga: Julija Agripina Mlađa, da bi na prijesto dovela sina iz prethodnog braka Klaudija Cezara Augusta Germanika Nerona. 1714. - Umrla engleska kraljica Ana (Anne), posljednji monarh iz dinastije Stjuart, tokom čije su vladavine 1707. ujedinjene Engleska i Škotska. Njena vladavina, započeta 1702. godine, obilježena je i oštrim rivalitetom vigovaca i torijevaca, pojačanom neizvjesnošću u smislu nasljednika prijestola. 1744. - Rođen Žan Batist Lamark (Jean-Baptiste Lamarck), francuski botaničar i zoolog. Bio je član Francuske akademije nauka od 1779. godine. S vremenom se uključio i u rad Pariskog botaničkog vrta te postao čelnik Odjela za botaniku. U djelu "Zoološka filozofija" sistemski je razradio prvu cjelovitu teoriju o evoluciji organskog svijeta, poznatu pod imenom lamarkizam, prema kojoj organizmi stečena svojstva nasljeđuju. Njegova djela su bila ispred vremena u kojem je živio, pa za života nije bio dovoljno shvaćen. Potkraj života je oslijepio te je umro u bijedi. 1819. - Američki pisac Herman Melvil (Melville), autor jednog od najboljih svjetskih romana "Mobi Dik", koji je više puta ekraniziran, rođen je na današnji dan. Melvil je bio oštrouman kritičar sebičnosti i komercijalizacije američkog društva, pri čemu je majstorski koristio simbole i alegoriju. Ostala djela: "Tajpi", "Omu", "Bili Bad". 1877. - U zaseoku Đurići na planini Tari, Josif Pančić pronašao novu vrstu omorike koja je po njemu dobila ime - Pančićeva omorika. 1910. - Rođen jugoslavenski pozorišni i filmski reditelj, scenograf i glumac Bojan Stupica, čija se režija odlikovala bogatstvom duha i mašte, smjelom izražajnošću i izrazitom kreativnošću. Radio je u više pozorišta bivše SFRJ i znatno je doprinio razvitku pozorišne umjetnosti. Režija: pozorišni komadi - "Dundo Maroje", "Leda", "U agoniji", "Aretej", "Kavkaski krug kredom", "Ribarske svađe", "Krvave svadbe", "Opera za tri groša", "Idiot", "Posjeta stare dame", "Sveta Ivana", "Glorija", "Madam San-Žen", "Dantonova smrt", "Jaje", "Bogojavljenska noć", "Braća Karamazovi", filmovi - "Jara gospoda", "U mreži". 1921. - Pavao Bačić, hrvatski književnik i kompozitor, rođen je na današnji dan. Pisao je satirične pjesme, drame, eseje, kratke priče. Pisao je i djela za djecu. Po struci je bio muzički pedagog, pa se bavio i komponovanjem. Djela: zbirka kratkih priča “Smrti usprkos”, “Oštro pero od gume”, zbirka pjesama “Stihovna satira = Szatirikus versek”, monografija “Pere Tumbas Hajo - umjetnik tamburice”, komedija “Salašari silom varošani”.

