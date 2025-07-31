Tramp: Kanadsko priznanje Palestine nije prepreka u trgovinskim pregovorima

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je u četvrtak da odluka Kanade da uskoro prizna državu Palestinu nije prepreka za postizanje trgovinskog sporazuma, iako se bliži njegov vlastiti rok za zaključenje ključnih trgovinskih pregovora.

Tramp je ranije tokom dana na društvenim mrežama napisao da će odluka Ottawe otežati postizanje trgovinskog sporazuma s Kanadom, što je izazvalo nagađanja o tome da li bi to moglo predstavljati ozbiljnu prepreku u pregovorima. Ipak, kasnije je umanjio značaj te odluke, rekavši da mu se ona nije svidjela, ali da neće srušiti pregovore.

"Nije mi se svidjelo to što su rekli, ali, znate, to je njihovo mišljenje. Nije mi se to dopalo, ali to nije prepreka", rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući.

Dodao je da američki trgovinski tim nije razgovarao s Kanadom u četvrtak, posljednjeg dana prije njegovog roka 1. augusta za postizanje trgovinskih sporazuma, nakon čega bi mogle uslijediti povećane američke carine.

Trump je naveo da je nekoliko sporazuma već postignuto, ali nije ponudio detalje.

"Vidjet ćemo. Ali danas smo postigli sporazume koji su izuzetno dobri za našu zemlju", dodao je, ne precizirajući o kojim se državama radi.