Masovni ruski napad na Kijev: Poginulo 16 osoba, ranjeno više od stotinu

U masovnom ruskom napadu, Kijev je zasut raketama i dronovima prilikom čega je poginulo 16 osoba, uključujući dvoje djece, a ranjeno više od 100, saopćile su vlasti u ukrajinskoj prijestolnici.

Predsjednik Volodimir Zelenski je ranije u svom večernjem video obraćanju naveo da je broj poginulih 14 i rekao da operacije spašavanja traju do večernjih sati.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopćilo da više od 1.200 policajaca i spasilaca radi na saniranju posljedica napada.

Ukrajinska državna služba za spašavanje saopćila je da je broj žrtava porastao na 16 nakon što je još jedno tijelo izvučeno ispod ruševina. Zelenski je rekao da se desetine povrijeđenih i dalje nalaze u bolnicama.

Služba za spašavanje je navela da je među ranjenima 16 djece, što je najveći broj povrijeđene djece u jednom napadu na grad otkako je Rusija započela punu invaziju prije skoro tri i po godine.

U ranijoj objavi na Telegramu, Zelenski je rekao da je Rusija ispalila više od 300 dronova i osam raketa.

- Danas je svijet ponovo vidio ruski odgovor na našu želju za mirom. Zato je mir bez snage nemoguć - rekao je ukrajinski predsjednik.

Gradske vlasti su najavile dan žalosti koji će biti održan u petak.

Rusija je u posljednjim mjesecima pojačala zračne napade na ukrajinske gradove i mjesta daleko od linija fronta. Hiljade civila, velika većina njih Ukrajinci, ubijene su otkako je Moskva izvršila invaziju 2022. godine.