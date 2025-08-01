Južna Karolina: Na američkom poligonu za nuklearno oružje otkriveno radioaktivno osinje gnijezdo

Radnici na lokaciji Savannah River u Južnoj Karolini otkrili su radioaktivno osinje gnijezdo s nivoom zračenja deset puta većim od dozvoljenog.

Gnijezdo je pronađeno na stubu blizu skladišta tečnog nuklearnog otpada, ali vlasti tvrde da nije bilo curenja niti prijetnje po javnost ili okoliš.

- Osinje gnijezdo je poprskano kako bi se ubile ose, a zatim spakovano u vreće kao radioaktivni otpad - navodi se u izvještaju američkog Ministarstva energetike objavljenom prošle sedmice.

Iako nisu pronađene ose, gnijezdo je bilo kontaminirano starim radioaktivnim materijalom, zaostalim iz perioda kada je lokacija proizvodila dijelove za nuklearno oružje tokom Hladnog rata.

Ekološke grupe su kritikovale odgovor vlasti i način upravljanja lokacijom, koja danas služi za rad s nuklearnim materijalom za elektrane.