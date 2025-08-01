Raste broj mrtvih u Kijevu: U ruševinama pronađeno 26 tijela, od kojih je troje djece

Prema najnovijim informacijama, broj poginulih u ruskom napadu na Kijev u noći između srijede i četvrtka porastao je na 26, dok je 156 osoba povrijeđeno, saopštio je načelnik kijevske vojne uprave Timur Tkačenko. Među poginulima je i troje djece.
Od jutros su u toku operacije potrage i spašavanja na mjestu devetospratnice u Svjatošinskom okrugu, koju je pogodila ruska raketa.
Tokom noći i jutra u petak, zaposleni u Državnoj službi za vanredne situacije izvukli su još 10 tijela preminulih ispod ruševina stambene zgrade u Svjatošinskom okrugu. Među njima je i dvogodišnje dijete. Rusija je u ovom napadu ubila ukupno troje djece.
Više od 2.000 tona otpada je već uklonjeno sa mjesta potrage i spašavanja. Na licu mjesta angažovano je 180 spasilaca i 60 komada opreme.
U znak sjećanja na žrtve napada, 1. avgust u Kijevu je proglašen za Dan žalosti, prenio je Ukrinform.
Napadnuto je 27 lokacija u četiri okruga ukrajinske prijestolnice, a među objektima koji su pogođeni bile su stambene zgrade, škole i bolnice.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je jučer video-snimak zapaljenih ruševina, ističući da je pričinjena velika šteta.