Tramp ogorčen Putinom nakon posljednjeg napada na Ukrajinu: "Mislim da je odvratno to što rade"

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) iskazao je nezadovoljstvo Rusijom zbog posljednjeg napada u kojem je život izgubilo 26 osoba, uključujući troje djece, a povrijeđeno 158.

- Rusija, mislim da je odvratno to što rade. Mislim da je ono što Rusija radi vrlo tužno. Mnogo Rusa umire - rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući. Ponovio je da Sjedinjene Države planiraju uvesti nove sankcije Moskvi, ali nije govorio o detaljima.

- Ne znam smetaju li mu sankcije - priznao je Tramp, misleći pritom na ruskog predsjednika Vladimira Putina. Zapadne zemlje nametnule su niz ekonomskih mjera protiv Rusije, nastojeći uskratiti sredstva potrebna za financiranje rata.

Američki predsjednik najavio je da će njegov posebni izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff) otputovati u Moskvu nakon posjeta Izraelu, gdje s izraelskim dužnosnicima razgovara o situaciji u Gazi.

- Ide u Rusiju. Vjerovali ili ne - naveo je.

U međuvremenu, visoki američki diplomat Džon Keli (John Kelly) izjavio je u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda da je Tramp dao rok do 8. avgusta za postizanje sporazuma o prekidu vatre u Ukrajini.

- I Rusija i Ukrajina moraju pregovarati o prekidu vatre i trajnom miru. Vrijeme je za postizanje dogovora. Predsjednik Tramp jasno je dao do znanja da se to mora učiniti do 8. avgusta - kazao je Keli.

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) objasnio je da će, nakon šest mjeseci čekanja na diplomatsku saradnju, Tramp uskoro biti prisiljen odlučiti koliko aktivno će nastaviti svoje napore prema prekidu vatre ako jedna strana odbije prihvatiti primirje.

Rubio je potvrdio da su američki i ruski dužnosnici vodili privatne pregovore o ratu u Ukrajini, ali Vašington nije vidio "nikakav napredak" u razgovorima.