Tomas Oberajter podnio ostavku zbog skandala s erotskim blogom

Tomas Oberajter (Thomas Oberreiter), austrijski stalni predstavnik u Briselu, podnio je ostavku nakon što su austrijski mediji objavili da je navodno vodio erotski blog s seksističkim porukama.

Iako je Oberajter nazvao optužbe "nedokazanim", prihvatio je ostavku koju je potvrdila ministrica vanjskih poslova Beate Majnl Rajzinger (Beate Meinl-Reisinger).

Mediji navode da je blog sadržavao eksplicitne i seksističke objave, neke napisane iz perspektive žena, a dio objava navodno je nastao tokom radnog vremena, prema geolokacijskim podacima.

Zvanično autorstvo nije potvrđeno, ali Oberajter je odstupio da ne bi izazvao međunarodnu sramotu za Austriju.

Oberajter ima preko 30 godina iskustva u diplomatiji i bio je šef kabineta bivšeg austrijskog ministra vanjskih poslova Aleksander Šalenberg (Alexandera Schallenberga).