Washington Post objavio imena djece ubijene u Gazi: Čak 900 ubijeno prije prvog rođendana

Američki Washington Post objavio je imena djece koja su ubijena u Gazi od početka sukoba Hamasa i Izraela 7. oktobra 2023. godine.

Ova lista je upotpunjena s nekoliko individualnih priča te sa nekim fotografijama koje su Washington Postu dostavile porodice ubijene djece.

Prilikom pregleda liste, na svakih 500 imena stoji poruka s brojem imena koja su do sada pročitana.

U tekstu se također navodi da djeca čine čak 31 posto žrtava izraelske agresije na Gazu, te da je njih 900 ubijeno prije prvog rođendana.

Washington Post također piše i da je veliki broj djece ubijen u izraelskim zračnim napadima, a posebno se ističe brojka ubijene djece u redovima za hranu, vodu i humanitarnu pomoć.

Navodi se, između ostalog, i koliko djece je umrlo od gladi, te se jasno označava Izrael kao krivac zbog blokade ulaska humanitarne pomoći u ovu palestinsku enklavu.