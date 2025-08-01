18.500 IMENA

Washington Post objavio imena djece ubijene u Gazi: Čak 900 ubijeno prije prvog rođendana

Prilikom pregleda liste, na svakih 500 imena stoji poruka s brojem imena koja su do sada pročitana

Objavljeno i nekoliko individualnih priča.

Dž. R.

1.8.2025

Američki Washington Post objavio je imena djece koja su ubijena u Gazi od početka sukoba Hamasa i Izraela 7. oktobra 2023. godine.

Ova lista je upotpunjena s nekoliko individualnih priča te sa nekim fotografijama koje su Washington Postu dostavile porodice ubijene djece.

Prilikom pregleda liste, na svakih 500 imena stoji poruka s brojem imena koja su do sada pročitana.

U tekstu se također navodi da djeca čine čak 31 posto žrtava izraelske agresije na Gazu, te da je njih 900 ubijeno prije prvog rođendana.

Washington Post također piše i da je veliki broj djece ubijen u izraelskim zračnim napadima, a posebno se ističe brojka ubijene djece u redovima za hranu, vodu i humanitarnu pomoć.

Navodi se, između ostalog, i koliko djece je umrlo od gladi, te se jasno označava Izrael kao krivac zbog blokade ulaska humanitarne pomoći u ovu palestinsku enklavu.

Objavljena lista. Washington Post

Citirano je i nekoliko svjetskih zvaničnika, koji su jasno osudili izraelska ubistva djece u Gazi, a između ostalih, citiran je i Antonio Giteres (António Guterres), generalni sekretar Ujedinjenih nacija.

- Konzistentno sam govorio da je napad na 7. oktobar 2023. godine užasan, ali on ne može biti opravdanje za eksploziju smrti i uništenja od tada. Razmjer i obim su veći od svega što smo vidjeli u posljednje vrijeme - rekao je Giteres.

Citiran je i Fond za djecu UN-a (UNICEF), koji je Gazu nazvao "najopasnijim mjestom za djecu na svijetu."

Također, navodi se da je lista napravljena prema navodima ministarstva zdravlja u Gazi, ali i da bi ova lista, zbog uslova u kojim se pravi, mogla biti "umanjena" te da bi stvarno stanje moglo biti gore.

Imena možete pročitati ovdje.

