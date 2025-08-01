Pogubljen brutalni ubica na Floridi: Njegove posljednje riječi lede krv u žilama

Muškarac osuđen za brutalno ubistvo svoje supruge i dvoje djece mačetom postao je deveta osoba pogubljena na Floridi ove godine, čime je država srušila vlastiti godišnji rekord, a do kraja avgusta planirana su još dva pogubljenja.

Proglašen mrtvim

Edvard Zakrzevski (60) proglašen je mrtvim u četvrtak nakon što mu je ubrizgana trostruka smrtonosna injekcija – sedativ, sredstvo za paralizu i lijek koji zaustavlja rad srca.

Zakrzevski je bio na smrtnoj kazni još od 1994, kad je osuđen za ubistvo supruge Silvije i njihovo dvoje djece, stare sedam i pet godina.

Ranije je govorio drugima da će ih radije ubiti nego dopustiti supruzi da ga napusti, prenosi Index.hr.

Prema iskazima na sudu, Silviju je prvo napao pajserom i zadavio užetom, a potom je mačetom ubio djecu. Kada je posumnjao da je njegova supruga još živa, i nju je ponovno napao mačetom.

Zakrzevski je posljednji pokušaj da odgodi izvršenje kazne izgubio u srijedu, dan prije pogubljenja.

"Hvala što su me ubili na najhladniji, najproračunatiji, najčišći, najhumaniji i najučinkovitiji mogući način"

Prema podacima zatvorskih vlasti, kao posljednji obrok zatražio je pržene svinjske kotlete, pivo i sladoled. Njegove posljednje riječi bile su:

"Želim zahvaliti dobrim ljudima iz Države sunca što su me ubili na najhladniji, najproračunatiji, najčišći, najhumaniji i najučinkovitiji mogući način. Nemam nikakvih prigovora."

Protivnici smrtne kazne istakli su da pogubljenje nije smjelo biti provedeno jer je porota 1994. glasala za smrtnu kaznu u omjeru 7 prema 5 – što ne bi bilo dovoljno prema današnjim zakonima.

Rekordno pogubljenje

Florida je dosad imala rekord od osam pogubljenja u jednoj godini, postavljen 2014. S devet već provedenih i još dva zakazana za 19. i 28. avgusta, novi rekord je već postavljen.

Ni jedna druga američka savezna država nije ove godine provela više pogubljenja – Teksas i Južna Karolina na drugom su mjestu sa po četiri.

U SAD-u je od početka 2025. pogubljeno ukupno 27 muškaraca.