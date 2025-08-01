GLOBALNA EKONOMIJA

Investitori oprezni: Tržišta blago reaguju na Trampove carine

Analitičari vide prostor za pregovore i ublažavanje udara

Efekti će zavisiti od ponašanja firmi. PlatformaX

A. H. K.

1.8.2025

Dan nakon što predsjednik SAD-a Donald Tramp (Trump) potpisao izvršnu naredbu o uvođenju “recipročnih carina” od 10 do 41 posto na uvoz iz više desetina zemalja, tržišta su reagovala umjereno. Kako piše Reuters, Cijene dionica u Aziji i terminske vrijednosti američkih berzi blago su pale, dok investitori procjenjuju dugoročne posljedice ovog trgovinskog poteza.

Toni Sikemor (Tony Sycamore), tržišni analitičar iz IG-a u Sidneju, rekao je kako je reakcija tržišta zasad umjerena. 

- Vjerovatno zbog toga što su postignuti trgovinski sporazumi sa EU, Japanom i Južnom Korejom ublažili šok. Meksiko je čak dobio 90-dnevno izuzeće. Tramp je također rekao da pregovori s Kinom napreduju. Tržište već sada vjeruje kako postoji mogućnost naknadnog pregovaranja tarifa i njihovog postepenog smanjivanja- istakao je Sikemor.

Neki analitičari smatraju da će carine uzrokovati porast cijena za krajnje potrošače kako se kompanije budu rješavale zaliha i testirale granice potražnje. Drugi prognoziraju da će najveći udar biti na profitne margine firmi, što može dovesti do usporenog ekonomskog rasta.

- Nismo sigurni jesu li ovo konačne tarife ili dio pregovaračke taktike. Tržište djeluje suzdržano jer svi čekaju da vide – da li je ovo stvarno? Hoće li biti još pregovora- izjavila je Illiana Džejn (Jain), ekonomistica iz Westpac banke u Sidneju. 

Brajan Džejkobsen (Brian Jacobsen), glavni ekonomist u kompaniji Annex Wealth Management iz Viskonsina, izjavio je kako će efekti zavisiti od ponašanja firmi. 

- Sada kada znamo koje su tarife, ne znači da znamo kakvi će biti njihovi efekti- dodao je. 

# EKONOMIJA
# SAD
# CARINE
