Cijene nafte stabilne: Trgovinske carine i ruske prijetnje drže tržište u neizvjesnosti

Cijene nafte ostale uglavnom nepromijenjene, nakon što su prethodnog dana pale za više od 1 posto, dok trgovci procjenjuju utjecaj novih američkih carina i rizike vezane uz snabdijevanje iz Rusije, piše Reuters.

Fjučersi Brenta porasli su za 4 centa (0,06 posto) na 71,74 dolara po barelu. West Texas Intermediate (WTI) blago je porastao za 1 cent (0,01 posto) na 69,27 dolara.

Ograničen ekonomski rast

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) je zaprijetio uvođenjem sekundarnih tarifa od 100 posto za kupce ruske nafte, naročito Kinu i Indiju, što je izazvalo bojazan od poremećaja u globalnim tokovima sirove nafte. Analitičari iz JP Morgana procjenjuju da bi takav potez mogao ugroziti čak 2,75 miliona barela dnevnog izvoza ruske nafte morem.

Investitori su, međutim, više pažnje posvetili činjenici da su na snagu stupile Trumpove nove “recipročne carine” od 10 do 41posto na uvoz iz zemalja koje nisu sklopile trgovinske sporazume s Vašingtonom, uključujući Kanadu, Indiju i Tajvan.

Neki analitičari upozoravaju da će novi trgovinski nameti ograničiti ekonomski rast podižući cijene uvozne robe, što bi moglo smanjiti globalnu potražnju za naftom. Već postoje znakovi da postojeće carine vrše pritisak na rast cijena u SAD-u, najvećem svjetskom potrošaču nafte.

Porasla inflacija

Inflacija u SAD-u porasla je u junu, ponajviše zbog skupljih uvoznih proizvoda poput namještaja i rekreativne opreme. To pojačava uvjerenje da bi inflatorni pritisci mogli rasti i u drugoj polovini godine, te odgoditi odluku Federalnih rezervi o sniženju kamatnih stopa najmanje do oktobra.

Tržište nafte trenutno balansira između dvije suprotne sile, strah od smanjene globalne potražnje zbog američkih tarifa i mogućnost poremećaja u snabdijevanju zbog Trumpovih prijetnji Rusiji.

Zbog toga su cijene zadržale relativnu stabilnost, dok investitori čekaju naredne poteze Vašingtona i Moskve.