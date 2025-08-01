Mask donirao 15 miliona republikancima usred žestoke svađe s Trampom

Novi izvještaji o finansiranju kampanja pokazuju da je milijarder Ilon Mask (Elon Musk) donirao ukupno 15 miliona dolara u junu političkim organizacijama koje podržavaju američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) i republikance u Kongresu.

Donacije od po 5 miliona dolara grupama MAGA Inc., Fond za rukovodstvo Senata i Fond za rukovodstvo Kongresa izvršene su 27. juna, usred Maskove žestoke svađe s Trampom oko saveznog zakonodavstva o potrošnji, i samo nekoliko dana prije nego što je najbogatiji čovjek na svijetu objavio da će osnovati vlastitu političku stranku.

Izvršni direktor Tesle pojavio se u izvještajima kao najveći pojedinačni donator svakoj od tih grupa.

Izvještaji o kampanji podneseni Saveznoj izbornoj komisiji (FEC) pokazuju da je Musk ove godine uložio više od 45 miliona dolara vlastitog novca u America PAC, grupom kojom on upravlja, dok je, bezuspješno, pokušavao utjecati na ishod izbora za Vrhovni sud Viskonsina.

Na izborima 2024. godine, Mask je potrošio više od 290 miliona dolara kako bi pomogao u izboru Trampa i njegovih omiljenih kandidata za Kongres.

Nekoliko mjeseci ove godine služio je kao glavni savjetnik Bijele kuće i kao direktor neformalnog Odjela za efikasnost vlade, prije nego što se povukao iz državne službe kako bi se fokusirao na svoje kompanije.

Tada je najavio i mogućnost da će smanjiti političko finansiranje.

Međutim, početkom jula, Mask je ponovo javno ušao u sukob s Trampom i republikancima u Kongresu oko domaće politike, za koju je tvrdio da će značajno povećati državni deficit.

Također je obećao da će osnovati stranku America Party, iako za sada ima malo konkretnih dokaza da je preduzeo konkretne korake u tom pravcu.

Izvještaj podnesen FEC-u u četvrtak obuhvata aktivnosti njegovog super PAC-a zaključno s krajem juna.