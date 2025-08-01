MAĐARSKI MINISTAR

Sijarto reagirao na presudu Dodiku: "Politički lov na vještice u Bosni i Hercegovini se nastavlja"

Milorad Dodik je prijatelj Mađarske, a Mađarska stoji uz svoje prijatelje - poručio je Sijarto

D. H.

1.8.2025

Stigla je i pra rekacija iz inostranstva na presudu predsjendiku RS-a Miloradu Dodiku. Presudu je kao politički lov na vještice" okarakterisao ministar vanjskih poslova Mađarske Peter Sijarto  (Szijjarto).

Inače, Sijarto je održava bliske odnose s Miloradom Dodikom, baš kao i njegov šef Viktor Orban. 

"Politički lov na vještice u Bosni i Hercegovini se nastavlja. Milorad Dodik je demokratski izabran od strane naroda za predsjednika Republike Srpske.

Vrijeme je da svi shvate da poenta nije u tome da se govori o izabranim vođama na Zapadnom Balkanu, već da se razgovara sa njima.

Milorad Dodik je prijatelj Mađarske, a Mađarska stoji uz svoje prijatelje", objavio je na Twitter šef mađarske diplomatije Peter Szijjarto.

