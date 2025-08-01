Kambodža predlaže Trampa za Nobelovu nagradu

Predsjednik SAD-a Donald Tramp mogao bi uskoro postati kandidat za najprestižnije svjetsko priznanje, Nobelovu nagradu za mir.

Naime, zamjenik premijera Kambodže San Šantol (Sun Chanthon) objavio je kako ta zemlja priprema službenu nominaciju, smatrajući da je upravo Tramp imao ključnu ulogu u zaustavljanju sukoba na spornoj granici s Tajlandom.

Kako je pojasnio Šanton, Tramp je prethodnog vikenda odlučno intervenisao, poručivši i Kambodži i Tajlandu da će uvesti visoke "recipročne carine" ukoliko odmah ne prekinu sukobe.

Tek dva dana kasnije, lideri dviju zemalja sastali su se u Maleziji, gdje su dogovorili prekid vatre koji se, prema dosadašnjim izvještajima, uglavnom poštuje, unatoč povremenim incidentima.

Ekonomija kao alat diplomatije

Ono što je uslijedilo nakon dogovora pokazuje svu složenost međunarodnih odnosa u kojima su ekonomski interesi neizbježni faktor.

Trampova administracija potom je ublažila carinske mjere, postavivši novu stopu od 19 posto na uvoz iz Kambodže i Tajlanda, znatno nižu od prethodno najavljenih 49 posto.

Kambodža je zauzvrat pristala ukinuti sve carine na američke proizvode, uključujući i automobile, čime će godišnje izgubiti oko 60 miliona dolara budžetskih prihoda.

No to nije sve, Pehno Pen (Phnom Penh) je naručio i deset Boeingovih zrakoplova tipa 737 MAX 8 za državnu aviokompaniju, uz mogućnost dodatne kupovine.

Zaslužuje priznanje

Donald Tramp ne samo da je spriječio dalje krvoproliće na našoj granici, već je pokazao da američki pritisak može donijeti stvarne rezultate, rekao je Šantol, naglasivši da se nominacija za Nobelovu nagradu odnosi i na Trampov širi doprinos miru i stabilnosti u svijetu.

Za sada je najmanje 45 ljudi izgubilo živote u nedavnim pograničnim sukobima. Prekid vatre, iako krhak, predstavlja značajan pomak prema trajnom rješenju u ovom dijelu jugoistočne Azije.

Trend nominacija raste

Kambodža nije prva zemlja koja izražava podršku Trampu za Nobelovu nagradu. Već su ga nominovali Izrael i Pakistan, dok su brojne afričke države najavile slične korake.

Iako Tramp još nije uspio riješiti velike svjetske konflikte poput onih u Ukrajini ili Gazi, njegovi potezi na drugim frontovima nailaze na priznanje, posebno tamo gdje su ekonomski interesi usko povezani s diplomatskim ciljevima.