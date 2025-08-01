Tramp izjavio da radi na planu za pomoć Gazi: "Želimo da se ljudi nahrane"

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je da radi na planu za dostavu hrane i medicinske pomoći Palestincima u Gazi uslijed izraelskih stalnih ograničenja na dostavu prijeko potrebne humanitarne pomoći, prema izvještaju objavljenom u petak, javlja Anadolu.

U kratkom telefonskom razgovoru za portal "Axios", Tramp je rekao: "Želimo pomoći ljudima. Želimo im pomoći da žive. Želimo da se ljudi nahrane. To je nešto što se trebalo dogoditi davno."

Njegovi komentari uslijedili su dok su izaslanik Bijele kuće Stiv Vitkof (Steve Witkoff) i ambasador u Izraelu Majk Hakabi (Mike Huckabee) posjetili centre za pomoć u Gazi kojima upravlja "Humanitarna fondacija za Gazu" (GHF) koju podržavaju SAD i Izrael.

Tramp je rekao da još nije obaviješten o posjeti, ali je pohvalio Vitkofa za "odličan posao".

Američki predsjednik je ranije priznao da u Gazi postoji "prava glad" i u četvrtak je rekao: "Strašno je šta se tamo dešava. Da, to je strašna stvar. Ljudi su jako gladni."

Posjeta se dogodila uslijed sve većih kritika koordinacije SAD-a i Izraela u Gazi, posebno u vezi s modelom distribucije te grupe, za koji Palestinci kažu da služi kao alat za raseljavanje pod krinkom humanitarne pomoći, kao i kao "smrtna zamka" za mnoge palestinske tražitelje pomoći, s više od 1.300 ubijenih od maja dok su čekali na zalihe pomoći.